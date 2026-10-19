Börse im Überblick: 10 Fakten zum Montag

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19.10.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX etwas leichter erwartet

Am deutschen Aktienmarkt dürften es die Anleger nach der starken Vorwoche am Montag ruhiger angehen lassen.

Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der DAX 0,3 Prozent auf 25.551 Punkte.

2. Börsen in Fernost uneins

Die größten Börsen in Asien schlagen zum Wochenauftakt unterschiedliche Richtungen ein.

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Der Nikkei 225 verbucht aktuell (07:40 Uhr) einen Verlust von 0,72 Prozent bei 64.851,75 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,26 Prozent auf 3.725,78 Zähler.

In Hongkong findet derweil kein Handel statt, hier war der Hang Seng zuletzt am Freitag um 0,52 Prozent auf 24.186,83 Punkte vorgerückt.

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3. DHL-Aktie: Ergebnis-Ausblick für das laufende Jahr angehoben

DHL sieht er eine anhaltenden Ergebnisdynamik insbesondere im Express-Geschäft und Anzeichen für eine starke saisonale Entwicklung im Schlussquartal. Zur Nachricht

4. SpaceX-Aktie: Selenskyj klagt über weiterhin gedrosseltes Starlink

Das militärisch wichtige Satelliteninternet Starlink funktioniert nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj über der Ukraine weiterhin nur gedrosselt. Zur Nachricht

5. BVB-Aktie: Bangen um Karetsas - wilde Reise quer durch Europa

Borussia Dortmund-Profi Konstantinos Karetsas hat sich beim 0:0 gegen Union Berlin am Sprunggelenk verletzt und droht mehrere Wochen auszufallen. Zur Nachricht

6. Lufthansa-Aktie: Austrian-Airlines-Flugzeug muss nach Drohung in Sofia landen

Wegen einer Drohung hat ein Flugzeug der österreichischen Fluggesellschaft Austrian Airlines einen ungeplanten Zwischenstopp in Sofia einlegen müssen. Zur Nachricht

7. Ryanair: Wachstum im Südwesten geplant

Ryanair will sein Flugangebot im Südwesten Deutschlands weiter ausbauen. Zur Nachricht

8. NORMA Group will bis 2031 deutlich profitabler werden

Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer NORMA Group will in den kommenden Jahren mit seiner neue Aufstellung leicht wachsen und dabei deutlich profitabler werden. Zur Nachricht

9. Ölpreise im Minus

Die Ölpreise geben am Montag deutlich nach.

10. Euro wenig bewegt

Der Euro notiert am Montag kaum verändert.