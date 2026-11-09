Börse im Überblick: 10 Fakten zum Montag

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09.11.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

• Die FDA prüft bei Novartis das Tumorrisiko bei Zolgensma, während JPMorgan das Kursziel für SAP deutlich erhöht und NVIDIA wegen eines Skandals im Fokus steht.

• Berkshire Hathaway verzeichnet im dritten Quartal geringere Gewinne, während die GEA-Aktie Umsatz- und Auftragseingang steigert, aber bei den Ergebnissen hinter den Erwartungen bleibt.

• Der DAX startet voraussichtlich kaum verändert, während die Börsen in Fernost nach Verlusten eine Erholung zeigen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX vorbörslich wenig verändert

Der DAX dürfte vor einem wenig veränderten Start stehen. Damit zeichnet sich zunächst keine deutliche Erholungsbewegung nach den kräftigen Verlusten vom Freitag ab.

2. Börsen in Fernost auf Erholungskurs

Die Börsen in Fernost leiten nach den kräftigen Verlusten vom Freitag zum Wochenstart einen Erholungskurs ein. Der Nikkei 225 schloss am Montag 2,33 Prozent fester bei 58.775,50 Punkten. Auf dem chinesischen Festland legt daneben der Shanghai Composite moderatere 0,39 Prozent auf 3.662,90 Punkte zu. In Hongkong ist für den Hang Seng unterdessen nur ein leichtes Plus von 0,20 Prozent auf 24.525,01 Punkte zu sehen.

3. Berkshire Hathaway-Aktie: Investmentholding verzeichnet weniger Gewinn

Die Investmentholding Berkshire Hathaway hat am Wochenende ihre Bücher für das dritte Quartal 2026 geöffnet. So schlug sich der einst von Warren Buffett gegründete Konzern zuletzt. Zur Nachricht

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4. GEA-Aktie: Anlagenbauer steigert Umsatz und Auftragseingang im dritten Quartal

GEA liefert im dritten Quartal ein gemischtes Zahlenbild: Während Umsatz und Auftragseingang zulegen, bleibt eine wichtige Ergebniskennzahl hinter den Erwartungen zurück. Zur Nachricht

5. Hannover Rück Aktie: Gewinn übertrifft Analystenerwartungen - Ausblick steht

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Die Hannover Rück legt Quartalszahlen vor, die in mehreren wichtigen Kennziffern über den Erwartungen liegen. Zur Nachricht

6. Novartis-Aktie: FDA leitet Risikoprüfung für Zolgensma nach Tumorfällen ein

Die US-Gesundheitsbehörde FDA untersucht das Risiko der Tumorbildung bei der Zolgensma-Gentherapie von Novartis. Zur Nachricht

7. JPMorgan wird optimistischer für die SAP-Aktie und erhöht das Kursziel deutlich

Künstliche Intelligenz verändert die Erwartungen an die Softwarebranche. Eine neue Einschätzung aus dem Analystenlager rückt dabei SAP besonders in den Fokus. Zur Nachricht

8. NVIDIA-Aktie im Fokus: Spionageverdacht gegen Umfeld von Jensen Huang

Ein persönlicher Skandal rückt mit NVIDIA-Chef Huang einen der mächtigsten Manager der Tech-Branche ins Zentrum einer heiklen Affäre. Zur Nachricht

9. Ölpreise zum Wochenstart tiefer

Die Ölpreise geben am Montag weiter nach: Brent wird bei 97 US-Dollar je Barrel gehandelt, WTI für 89,85 US-Dollar.

10. Euro zum Dollar höher

Der Euro präsentiert sich zum Wochenstart zum Dollar fester. Zuletzt wurde EUR/USD bei 1,167 gehandelt.