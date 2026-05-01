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10 vor 9

Börse kompakt: 10 Fakten für den Mittwoch

27.05.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
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4.145,4 PKT -7,2 PKT -0,17%
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Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas höher erwartet

Der DAX steigt vorbörslich zeitweise 0,4 Prozent auf 25.285,00 Punkte.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich tiefer

In Tokio verbuchte der Nikkei 225 ein Plus von 0,65 Prozent auf 65.416,02 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite derweil 1,37 Prozent auf 4.088,62 Zähler.

In Hongkong geht es für den Hang Seng 0,94 Prozent auf 25.359,39 Indexpunkte abwärts.

3. KI-Rally kennt keine Grenzen: SK hynix knackt Billionen-Marke - Samsung-Aktie nach Tarif-Einigung auf Rekordjagd

Samsung und SK hynix markieren neue Rekordstände. Dabei überstrahlt die KI-Euphorie selbst die Beilegung eines wichtigen Tarifstreits bei Samsung. Zur Nachricht

4. Aroundtown-Aktie: Gewinnrückgang wegen höherer Ausgaben und Kosten

Höhere Finanzierungskosten und Betriebsausgaben für seine Immobilien haben Aroundtown zum Jahresstart einen Gewinnrückgang eingebrockt. Zur Nachricht

5. VW an der Spitze: EU-Automarkt legt im April weiter zu - BYD & Co. im Aufwind

Der Automarkt in der EU hat im April weiter zugelegt. So kletterte die Erstzulassungen von Pkw gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich. Zur Nachricht

6. Iran: US-Angriffe grober Verstoß gegen Waffenruhe - Androhung von Vergeltung

Das iranische Außenministerium hat die jüngsten US-Angriffe als groben Verstoß gegen die Waffenruhe verurteilt und mit Vergeltung gedroht. Zur Nachricht

7. Siemens Healthineers-Aktie: Bis zu 230 Millionen Euro für eigene Anteile

Siemens Healthineers startet am 1. Juni den beschlossenen Aktienrückkauf. Bis Ende Januar sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 230 Millionen Euro erworben werden. Zur Nachricht

8. Goldman Sachs schmeißt Altcoin-ETFs aus dem Depot: XRP und Solana vollständig verkauft

Goldman Sachs hat seinen Krypto-Bestand im ersten Quartal 2026 grundlegend umstrukturiert. Das Kapital floss in Krypto-Aktien. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen leicht

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel leicht verloren und damit einen Teil der Gewinne vom Dienstag wieder abgegeben.

10. Euro etwas höher

Der Euro legt gegenüber dem US-Dollar leicht zu.

Bildquellen: everything possible / Shutterstock.com

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