Börse kompakt: 10 Fakten für den Wochenstart
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX kaum verändert erwartet
Der DAX dürfte zum Wochenstart zunächst nach einer klaren Richtung suchen.
2. Börsen in Fernost uneins
In Tokio fällt der Nikkei 225 zeitweise um 0,33 Prozent auf 69.511,73 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland geht es daneben für den Shanghai Composite 0,06 Prozent aufwärts auf 4.045,98 Zähler.
Der Hang Seng verbucht hingegen stellenweise Gewinne von 0,85 Prozent auf 23.549,54 Einheiten.
3. Milliardenumsätze in Deutschland - doch die meisten EU-Steuern zahlt der Konzern anderswo
Der erstmals veröffentlichte EU-Steuerbericht von Microsoft zeigt, wie stark der Konzern seine europäischen Gewinne und Steuerzahlungen in einem EU-Land bündelt. Zur Nachricht
4. Mercedes-Benz-Aktie mit 25 Prozent Verlust seit Jahresbeginn - Kommt jetzt die Wende?
Die Mercedes-Benz-Aktie bleibt nach deutlichen Verlusten im Blick der Analysten. Während Jefferies optimistischer wird, bleibt das Gesamtbild weiter uneinheitlich. Zur Nachricht
5. Rheinmetall-Chef rechnet mit der deutschen Rüstungspolitik ab
Rheinmetall-Chef Armin Papperger kritisiert beim WELT-Sicherheitsgipfel die deutsche Rüstungsbeschaffung und fordert mehr Tempo sowie verbindlichere Verträge. Zur Nachricht
6. Milliarden-Deal perfekt: Continental verkauft ContiTech - Conti-Aktie vor Sprung?
Continental trennt sich im Rahmen seiner strategischen Neuausrichtung von ContiTech. Der Verkauf bringt Milliarden ein und könnte Spielraum für Schuldenabbau und Kapitalrückflüsse bringen. Zur Nachricht
7. easyJet-Aktie: Billigflieger stimmt fünftem Übernahmeangebot grundsätzlich zu
Im fünften Anlauf hat der US-Investor Castlelake den Vorstand von easyJet überzeugt. Die Fluggesellschaft stimmte einem aufgebesserten Übernahmehttps://www.finanzen.net/nachricht/aktien/offerte-zugestimmt-easyjet-aktie-billigflieger-stimmt-fuenftem-uebernahmeangebot-grundsaetzlich-zu-15781425" target="_blank">Zur Nachricht
8. Hormus-Risiko: BASF überrascht mit optimistischem Ausblick - Eine Chance für die Aktie?
Trotz der Unsicherheit rund um die Straße von Hormus sieht sich BASF widerstandsfähig aufgestellt. Das steckt dahinter. Zur Nachricht
9. Ölpreise kaum verändert
Die Ölpreise halten sich am Montagmorgen stabil.
10. Euro wenig bewegt
Der Euro zeigt sich zum US-Dollar kaum verändert.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ölpreis (Brent)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ölpreis (Brent)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: alphaspirit / Shutterstock.com
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