Börse kompakt: 10 Fakten für den Wochenstart

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20.07.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX knapp im Minus erwartet

Der DAX verliert vorbörslich zeitweise leicht.

2. Börsen in Fernost in Grün

Der Nikkei 225 verlor am Freitag letztlich 4,03 Prozent auf 64.141,12 Punkte. Am Montag ruht hier der Handel feiertagsbedingt.

Auf dem chinesischen Festland sind am Montag unterdessen Gewinne zu sehen: Der Shanghai Composite steigt zeitweise um 0,66 Prozent auf 3.788,82 Indexpunkte.

Im Plus präsentiert sich auch der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng 2,1 Prozent auf 25.077,40 Zähler gewinnt.

3. Boeing-Aktie: Weiterhin Engpässe bei Zulieferern

Der US-Flugzeugbauer Boeing kämpft auf dem Weg aus seiner Krise weiterhin mit Problemen der Lieferanten von Turbinen und Sitzen für seinen Langstreckenjet 787 "Dreamliner". Zur Nachricht

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4. adidas-Aktie: Geschäft mit WM-Trikots brummt

Der Sportartikel-Hersteller adidas hat im Zuge der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft viermal so viele Trikots verkauft wie beim vorangegangenen Turnier. Zur Nachricht

5. Salzgitter-Aktie: Chef spricht Warnung vor Lockerung beim EU-Emissionshandel aus

Salzgitter-Chef Gunnar Groebler kritisiert die Pläne der EU-Kommission zur Reform des Emissionshandels. Zur Nachricht

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6. Übernahmepoker: GameStop erhöht eBay-Aktienanteil weiter - Cohen bleibt hartnäckig

Ryan Cohens GameStop stockt seinen eBay-Aktie-Anteil kräftig auf und lässt keinen Zweifel daran, wie ernst es ihm mit der Übernahme ist. Zur Nachricht

7. Samsung-Aktie: Jobabbau in den USA vor Umzug der Zentrale nach Texas

Während die Chipsparte Rekordgewinne feiert, muss Samsungs US-Tochter hunderte Jobs abbauen, ausgerechnet im Zuge eines Umzugs nach Texas. Zur Nachricht

8. Tesla-Aktie: Expansion in Deutschland geplant

Der US-Elektroautobauer Tesla setzt dank wachsender Nachfrage und einer Gewinnsteigerung auf einen rasanten Ausbau der Produktion im deutschen Werk in Grünheide bei Berlin. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise ziehen an. So verteuerte sich der WTI um 1,72 auf 84,21 Dollar, während Brent um 2,12 auf 90,22 Dollar stieg.

10. Euro gewinnt zum Dollar leicht

Der Euro kostet am Morgen 1,1442 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.