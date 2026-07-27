Börse kompakt: 10 Fakten für den Wochenstart

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17.08.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX etwas fester erwartet

Der DAX gewinnt vorbörslich leicht und behält damit sein jüngstes Rekordhoch im Blick.

2. Börsen in Fernost steigen

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise mit einem Plus von 0,37 Prozent bei 68.966,76 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,94 Prozent auf 3.964,07 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng derweil 1,66 Prozent auf 25.534,73 Einheiten zu.

3. Trump will Straße von Hormus beanspruchen: Droht dem Ölmarkt die nächste Eskalationsstufe?

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Auch rund zwei Monate nach Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen Teheran und Washington scheint ein Ende des Iran-Krieges in weiter Ferne. Zur Nachricht

4. Abel greift bei Alphabet-Aktie zu: So sieht das zweite Berkshire Hathaway-Depot nach Warren Buffett aus

Zeitenwende bei Berkshire Hathaway: Der Konzern wird erstmals seit Jahren wieder zum Netto-Käufer und baut die Alphabet-Position massiv aus. Welche Titel dem Rotstift zum Opfer fielen. Zur Nachricht

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5. Siemens-Aktie im Schatten von Siemens Energy: Betriebsrat kritisiert Abspaltungen unter Kaeser

Scharfe Kritik am Kaeser-Kurs: Siemens-Betriebsratschef Bäumler nennt die Abspaltung von Siemens Energy einen Fehler. Wie die starke Tochter dem Mutterkonzern heute fehlt. Zur Nachricht

6. Tesla-Aktie im Blick: Neuer Gigafactory-Bahnhof startet mit Verspätung

Der neue Bahnhof Fangschleuse nahe dem Tesla-Werk in Grünheide (Landkreis Oder-Spree) südöstlich von Berlin ist mit Verzögerung in Betrieb gegangen. Zur Nachricht

7. BASF-Aktie: Ausbau des Güterterminals in Ludwigshafen beginnt

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) und BASF-Vorstandschef Markus Kamieth geben am Montag (13.00) in Ludwigshafen den Startschuss für den Ausbau eines Kombiverkehrsterminals. Die Anlage ist ein wichtiger Umschlagplatz für die Güter des weltgrößten Chemiekonzerns. Zur Nachricht

8. Airbus-Aktie: Konkurrent Aerospacelab erhält offenbar Großauftrag für EU-Satellitennetz - OHB beteiligt

Das belgische Start-up Aerospacelab hat laut eines Presseberichts bei einem Auftrag für den Bau des Großteils der Satelliten für das geplante Netzwerk Iris2 gegen Airbus durchgesetzt. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise notieren etwas tiefer. So verbilligte sich der WTI um leichte 0,35 auf 82,11 Dollar, während Brent um 0,07 auf 88,45 Dollar fiel.

10. Euro steigen leicht

Der Euro kostet am Morgen 1,1583 Euro und damit etwas mehr als am Vortag.