Börse kompakt: 10 Fakten für den Wochenstart

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05.10.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX freundlich erwartet

Der DAX bewegt sich am Montag vorbörslich leicht im Plus.

2. Börsen in Fernost uneins

Der Nikkei 225 legt am Montag zeitweise um 2,07 Prozent auf 69.722,14 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland ruht der Handel auch am Montag, am vergangenen Mittwoch hatte der Shanghai Composite 0,31 Prozent auf 3.842,20 Zähler gewonnen.

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In Hongkong notiert der Hang Seng marginale 0,08 Prozent tiefer bei 23.952,28 Zählern.

3. Starbucks-Aktie im Fokus: Kaffekette wegen neuer Filialen in Xinjiang unter Druck

Die US-Kaffeekette Starbucks gerät wegen ihrer ersten Filialen in der chinesischen Region Xinjiang politisch unter Druck. Zur Nachricht

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4. Amazon-Aktie: AWS verteuert NVIDIA-Rechenkapazität - warum höhere Chipmieten ein Nachfragesignal sind

Selbst für ältere NVIDIA-Chips wie den A100 verlangt Amazon künftig mehr Geld, und gerade dieses Detail sagt über das Cloudgeschäft mehr aus als manche Prognose. Zur Nachricht

5. Milliardenwette auf Amerika: Was das neue Ohio-Werk für die Bayer-Aktie bedeutet

Bayer setzt weiter auf den US-Markt: Für eine Milliardensumme baut der Konzern ein neues Pharma-Werk in Ohio, 600 Jobs sollen entstehen. Was steckt dahinter? Zur Nachricht

6. Apple-Aktie im Visier: Tech-Riese zieht bei KI-Agenten die Sicherheitsbremse

Angesichts der Ausbreitung eigenständig agierender KI-Agenten will Apple Nutzer seiner Mac-Computer stärker über Risiken informieren. Zur Nachricht

7. SpaceX-Aktie im Blick: Russland droht mit „Krieg im Weltraum“ um Starlink

In Russland hat der Vizechef des nationalen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, mit Blick auf Moskaus neuen Satelliten-Internetdienst Rasswet vor einem Krieg im Weltall gewarnt. Zur Nachricht

8. Inditex-Aktie: Zara nimmt umstrittenes Kinderkostüm aus dem Verkauf

Die spanische Modekette Zara hat ein Halloween-Kostüm für Kinder aus dem Verkauf genommen, nachdem Kritiker Ähnlichkeiten zur Kluft von KZ-Häftlingen während der Nazi-Diktatur kritisiert hatten. Zara gehört zum im EuroStoxx 50 gelisteten Konzern Inditex. Zur Nachricht

9. Ölpreise im Rückwärtsgang

Die Ölpreise geben zum Wochenstart nach. Ein Barrel der Nordseesorte Brent verbilligt sich um 0,72 Prozent auf 101,51 US-Dollar. Das US-Leichtöl WTI gibt um 1,46 Prozent auf 89,78 US-Dollar nach.

10. Euro fällt

Der Euro hat am Montag seine Talfahrt der vergangenen Wochen fortgesetzt. Zum Wochenstart fiel der Eurokurs bis auf 1,1161 Dollar. Damit kostete ein Euro erstmals seit Mai 2025 weniger als 1,12 US-Dollar.