Börse kompakt: 10 Fakten für den Wochenstart

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26.10.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX etwas höher erwartet

Der DAX gewinnt im vorbörslichen Handel zeitweise leicht hinzu.

2. Börsen in Fernost uneins

Der Nikkei 225 verliert zeitweise 0,47 Prozent auf 62.396,38 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen knappe 0,06 Prozent tiefer bei 3.688,24 Punkten.

In Hongkong gewinnt daneben der Hang Seng 0,48 Prozent auf 23.205,18 Punkte.

3. Volkswagen Aktie: Heißer Winter im Tarifstreit - Was Beschäftigte und Anleger jetzt wissen müssen

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Bei Volkswagen stehen schwierige Wochen bevor: Der Konzern will Kosten senken und weitere Stellen abbauen, während die IG Metall Widerstand ankündigt. Zur Nachricht

4. Moody's gibt Entwarnung auf Zeit: Greift Frankreichs Krise auf die Märkte über?

Moody's bestätigt Frankreichs Bonitätsnote. Risikoaufschläge und politische Konflikte erhöhen den Druck auf Paris - mit möglichen Folgen für den Euro und Europas Aktienmärkte. Zur Nachricht

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5. BYD Aktie: Während E-Autos teurer werden, locken Plug-in-Hybride mit Rabatten

Der deutsche Automarkt zeigt im Oktober eine unterschiedliche Preisentwicklung bei verschiedenen Antriebsarten. Zur Nachricht

6. SpaceX Aktie: Musk erhebt Vorwürfe gegen ukrainisches Militär

Die Rolle des Satelliteninternets im Ukraine-Krieg sorgt erneut für Streit zwischen dem SpaceX-Gründer und der ukrainischen Führung. Zur Nachricht

7. Audi investiert Milliarden in den USA und plant riesige SUV-Fabrik

Audi plant ein milliardenschweres Industrieprojekt in den USA und setzt dabei auf den wichtigen Markt für große Geländewagen. Zur Nachricht

8. Roche-Aktie: Krebsmedikament Divarasib zeigt vielversprechende Studienergebnisse

Roche will eine von dem Schweizer Pharmakonzern entwickelte Pille zu einer Standardbehandlung für eine fortgeschrittene Form von Lungenkrebs machen. Es ist der erste Vorstoß des Konzerns in ein aufstrebendes Feld innerhalb des Onkologie-Marktes. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen

Die Ölpreise geben ab. So verbilligte sich der WTI um 2,35 auf 100,92 Dollar, während Brent um 2,33 auf 114,39 Dollar fiel.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1217 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.