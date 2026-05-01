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Börse kompakt: 10 Fakten für den Wochenstart - Bilanzen von Palantir, Pinterest und ON Semiconductor voraus

04.05.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - NASDAQ-Anleger warten auf Bilanzen: Palantir, Pinterest und ON Semiconductor vor Zahlenvorlage | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

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Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX fester erwartet

Der deutsche Aktienmarkt bleibt am Montag auf Erholungskurs.

Eine Stunde vor Handelseröffnung steigt der DAX um 0,4 Prozent auf 24.381 Punkte.

2. Börsen in Fernost in Grün

Die Börsen in Asien weisen sich am Montag grüne Vorzeichen aus.

Nachdem am Freitag, dem 1. Mai, weder in China, Südkorea, Singapur, Taiwan oder Hongkong gehandelt wurde, pausiert zu Beginn der neuen Woche das Geschäft in China und Tokio feiertagsbedingt.

In Tokio schloss der Nikkei 225 zuletzt 0,38 Prozent höher bei 59.513,12 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite zuletzt 0,11 Prozent auf 4.112,16 Einheiten.

In Hongkong wird derweil gehandelt, hier legt der Hang Seng um 1,50 Prozent auf 26.162,13 Zähler zu.

Klarer Ausreißer nach oben ist die Börse in Seoul, wo der Kospi nach oben auf ein Rekordhoch springt.

3. Berkshire Hathaway-Aktie im Blick: So schnitt die Investmentholding im ersten Quartal unter Greg Abel ab

Berkshire Hathaway hat am Samstag die Bücher geöffnet. Berichtet wurde über das erste Jahresviertel, in dem Starinvestor Warren Buffett nicht mehr die Richtung vorgab. Zur Nachricht

4. E-Commerce-Beben: Plant GameStop den Mega-Zukauf von eBay? - Aktien im Blick

Die Online-Handelsplattform eBayZur Nachricht

5. E.ON-Aktie: Keine Preiserhöhungen für Bestandskunden?

Deutschlands größter Energieversorger E.ON will in diesem Jahr bei Strom und Gas nicht mehr an der Preisschraube drehen. Zur Nachricht

6. Palantir, Pinterest und ON Semiconductor warten mit Quartalszahlen auf

Spannend wird es nach US-Börsenschluss für Anleger von Palantir, Pinterest und ON Semiconductor: Die Unternehmen werden einen Blick in ihre Bücher gewähren. Zu den Ausblicken und weiteren Terminen

7. Aktien von VW, Mercedes, BMW & Co. in Alarmstimmung: Trumps neuer 25%-Zollhammer trifft - So reagiert Europa

US-Präsident Donald Trump hat via Social Media eine massive Erhöhung der Importzölle für europäische Pkw und Lkw auf 25 Prozent angekündigt. Zur Nachricht

8. thyssenkrupp-Aktie: Stahlsparte bleibt vorerst im Konzern - das sind die Gründe

Der Industriekonzern thyssenkrupp will seine Stahlsparte doch nicht mehr an den indischen Konkurrenten Jindal verkaufen. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben ab

Die Ölpreise zeigen sich am Montagmorgen rückläufig.

10. Euro etwas schwächer

Der Euro gibt am Montagmorgen etwas zum Dollar nach.

Bildquellen: alphaspirit / Shutterstock.com

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