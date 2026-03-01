10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX tiefrot erwartet

Der DAX wird zum Wochenstart mit herben Verlusten erwartet.

2. Börsen in Fernost brechen ein

In Tokio fällt der Nikkei 225 zeitweise um 5,78 Prozent auf 52.403,95 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,93 Prozent auf 4.085,64 Zähler.

Für den Hang Seng geht es um 1,83 Prozent abwärts auf 25.285,80 Zähler.

3. Reisebranche unter Druck: Ölpreishausse lässt Aktien von Lufthansa und TUI einbrechen

Die neue Handelswoche beginnt für Anleger im Reisesektor mit einer kalten Dusche. Aktien der Branche geraten kräftig unter Druck. Zur Nachricht

4. Novo Nordisk und Hims & Hers beenden Streit und arbeiten zusammmen

In einer überraschenden Kehrtwende Novo Nordisk und Hims & Hers ihren öffentlich ausgetragenen Konflikt beigelegt. Zur Nachricht

5. Rheinmetall, Airbus und OHB bündeln Kräfte für Militärnetz - Wird das Mini-Starlink zum Treiber für die Aktien?

In einem wegweisenden Schritt für die deutsche Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie haben sich drei deutsche Großkonzerne für ein gemeinsames Großprojekt zusammengeschlossen. Zur Nachricht

6. Hewlett Packard Enterprise legt Bilanz vor

US-nachbörslich stehen die Kennzahlen von Hewlett Packard Enterprise für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf der Agenda. Was Analysten erwarten

7. VW-Beschäftigte kämpfen für ihre Zukunft im VW-Werk Zwickau

Beschäftigte von Volkswagen haben mit ihren Familien für eine langfristige Zukunft der Automobilproduktion in Zwickau demonstriert. Zur Nachricht

8. Chipstreit um Chiphersteller Nexperia eskaliert: China warnt vor Folgen für Lieferketten

China warnt im andauernden Streit mit dem niederländischen Chiphersteller Nexperia vor neuen Konflikten. Zur Nachricht

9. Ölpreise klettern deutlich über 100 Dollar

Die Ölpreise haben am Montag im frühen Handel wegen der sich weiter verschärfenden Lage im Nahen Osten ihren Höhenflug der vergangenen Woche fortgesetzt. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Rohöl der Nordsee-Marke Brent stieg in der Nacht auf Montag um bis zu 29 Prozent auf fast 120 Dollar. Das Niveau konnte er aber nicht ganz halten, lag allerdings am Morgen mit etwas mehr als 115 Dollar immer noch 24 Prozent im Plus. Noch etwas stärker fiel der Anstieg bei der US-Sorte WTI aus. Dieses verteuerte sich in der Nacht auf Montag um bis zu 21 Prozent auf ebenfalls knapp 120 Dollar. Zuletzt lag der Preis bei knapp 113 Dollar und damit rund ein Viertel über dem Stand vom Freitagabend.

10. Euro im Blick

Der Euro notiert am Morgen zeitweise bei 1,1549 US-Dollar.