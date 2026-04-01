10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX kräftig im Minus erwartet

So notiert DAX vorbörslich zeitweise 1,2 Prozent im Minus bei rund 23.507 Punkten.

2. Börsen in Fernost fallen

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise um 0,82 Prozent auf 56.456,52 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,21 Prozent tiefer bei 3.978,05 Punkten.

Abwärts geht es auch in Hongkong: Der Hang Seng gibt stellenweise um 1,24 Prozent auf 25.571,41 Zähler ab.

3. Geopolitisches Beben: Ruhe im Nahostkonflikt bröckelt - Trump will Straße von Hormus blockieren

Wer­bung Wer­bung

Vor den geplanten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Pakistan richtet US-Präsident Donald Trump eine martialische Drohung an Teheran. Zur Nachricht

4. BioNTech-Aktie vor Krebstherapie-Durchbruch: Zulassungsantrag für 2026 geplant

BioNTech meldet einen medizinischen Durchbruch bei der Behandlung von Gebärmutterkrebs und plant nach vielversprechenden Studiendaten den Zulassungsantrag für 2026. Zur Nachricht

Wer­bung Wer­bung

5. RENK-Aktie im Würgegriff: Rekord-Aufträge treffen auf Export-Blockaden und Leerverkäufer

Obwohl RENK auf einem Rekord-Auftragsberg sitzt, bremsen Export-Hürden und Lieferverzögerungen den Kurs aus, was auch Leerverkäufer auf den Plan ruft. Zur Nachricht

6. Lufthansa-Aktie: Weitere Streiks angekündigt

Passagiere der Lufthansa sind erneut von zahlreichen Flugausfällen in Folge von Streiks betroffen. Zur Nachricht

7. Tesla-Aktie: FSD-System startet bald in Europa

Tesla führt in den Niederlanden als erstem Land in Europa die fortgeschrittene Version seines Fahrassistenzsystems ein. Zur Nachricht

8. E.ON rechnet mit langfristig steigenden Strom- und Gaspreisen

Der Energieversorger E.ON rechnet infolge des Iran-Kriegs mit langfristig erhöhten Strom- und Gaspreisen. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen kräftig an

Die Ölpreise steigen deutlich. So zieht Brent zeitweise um 7,93 auf 102,19 Dollar an.

10. Euro gewinnt zum Dollar leicht

Der Euro kostet am Morgen 1,1688 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.