10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX tiefer erwartet

Der DAX sowie der TecDAX werden auf rotem Terrain erwartet.

2. Die wichtigsten Märkte in Fernost legen am Montag zu

In Tokio notierte der Nikkei 225 am Freitag letztlich 1,12 Prozent tiefer bei 56.825,70 Punkten. Am Montag bleibt der Handel hier aus wegen eines Feiertages aus.

Auch dem chinesischen Festland blieb der Shanghai Composite am Montag aufgrund eines Feiertages weiterhin geschlossen. Er schloss zuletzt mit einem Minus von 1,26 Prozent bei 4.082,07 Zählern.

In Hongkong geht es derweil aufwärts. Der Hang Seng legt hier 2,64 Prozent auf 27.111,80 Zähler zu.

Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten, erwägt, den von ihm eingeführten globalen 10-Prozent-Zollsatz auf Importe in die USA zu erhöhen. Zur Nachricht

4. VW-Aktie: Beschäftigungspakt bei PowerCo

Für Tausende Beschäftigten von Volkswagens Batterietochter PowerCo soll es bis Ende 2030 eine Beschäftigungssicherung geben. Zur Nachricht

5. Tesla-Aktie: Geplanter Industriepark entfacht neuen Wald-Streit

Rund zwanzig Kilometer von Grünheide mit dem Tesla-Werk entfernt könnte bei Fürstenwalde/Spree im Osten Brandenburgs ein großer Gewerbe- und Industriestandort entstehen. Zur Nachricht

6. BVB-Aktie: Ausgleich rettet Punkt in Leipzig - Kovac-Kritik am VAR

Die BVB-Profis freuten sich nur kurz, nach der Last-Minute-Punktrettung im Topspiel huschte auch bei Trainer Niko Kovac erst spät ein Lächeln durchs Gesicht. Zur Nachricht

7. HELLA-Aktie: Marktumfeld bleibt für herausfordernd

Der Scheinwerferhersteller Forvia gehörende Unternehmen HELLA geht auch im neuen Jahr von schwierigen Bedingungen aus. Zur Nachricht

8. Radikaler Umbau im Depot: NVIDIA verkauft Beteiligungen - Neue Aktie an der Spitze

NVIDIA trennte sich im vierten Quartal 2025 von einigen Beteiligungen. Dafür kamen jedoch auch einige Neuzugänge ins Depot. Einer wurde sogar NVIDIAs neuer Top-Pick. Zur Nachricht

9. Strategy-Aktie: Tipps vom Gründer - So übersteht man einen Bitcoin-Bärenmarkt

Michael Saylor bleibt unbeirrt auf seinem Kurs und hält sich an zwei einfachen Grundsätzen fest, die seine Bitcoin-Strategie bestimmen - auch in turbulenten Marktphasen. Zur Nachricht

10. GameStop-Aktie im Porträt: Vom kleinen Softwarehändler zum globalen Meme-Phänomen

Spätestens seit Anfang 2021 kennt wohl jeder das Unternehmen GameStop - doch wie wurde der Konzern zur wohl berühmtesten Meme-Aktie? Zur Nachricht