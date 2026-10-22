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10 vor 9

Börse nach Zahlen von SAP, Meta und Tesla im Blickpunkt: 10 Fakten für den Handelstag

Börse nach Zahlen von SAP, Meta und Tesla im Blickpunkt: 10 Fakten für den Handelstag

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
111.42 USD 2.60 USD 2.39 %
News
Ölpreis (WTI)
99.40 USD 2.25 USD 2.32 %
News
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1.12 USD 0.00 USD 0.13 %
Charts | News
USD/EUR (US-Dollar-Euro)
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Charts | News
Indizes
DAX 40
25,645.04 EUR 340.62 EUR 1.35 %
News | Analysen
Hang Seng
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News | Analysen
Nikkei 225
63,123.37 JPY -1,497.87 JPY -2.32 %
News | Analysen
Shanghai Composite
3,713.03 CNY -22.34 CNY -0.6 %
News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX tiefer erwartet

Nach dem starken Mittwoch dürfte der DAX wieder nachgeben. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des XETRA-Handels 0,6 Prozent tiefer auf 25.500 Punkte.

2. Börsen in Fernost mit Verlusten

Die größten Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag tiefer.

Der Nikkei 225 verliert zeitweise 2,17 Prozent auf 63.218,18 Punkte. Auf dem chinesischen Festland gibt daneben der Shanghai Composite zeitweise 0,89 Prozent auf 3.679,86 Indexpunkte ab. In Hongkong drücken die Anleger den Hang Seng zeitweise um 2,87 Prozent auf 22.971,93 Zähler.

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3. Tesla: Gewinneinbruch trifft auf positive Cashflow-Überraschung

Der Elektroautobauer Tesla hat im dritten Quartal 2026 einen deutlichen Rückgang des Nettogewinns verzeichnet. Zur Nachricht

4. SAP-Cloud-Geschäft wächst stärker als erwartet

SAP hat seine Cloud-Erlöse und das operative Ergebnis im dritten Quartal stärker gesteigert als erwartet. Der Walldorfer Software-Konzern schloss mehr Cloudverträge ab als von Analysten prognostiziert. Zur Nachricht

5. QIAGEN: Finanzinvestor macht Übernahmepläne konkret

Der schwedische Finanzinvestor EQT macht Ernst und will den Labordienstleister und Diagnostikkonzern QIAGEN übernehmen. Zur Nachricht

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6. Meta wächst kräftig und investiert weiter in KI

Die Facebook-Mutter Meta Platforms hat über die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 berichtet. Zur Nachricht

7. IBM: Gewinn und Umsatz über Erwartungen

IBM hat die Zahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Anleger reagieren direkt auf das Zahlenwerk. Zur Nachricht

8. RENK-Aktie: JPMorgan senkt Kursziel – Konzern verkauft Gleitlagergeschäft

Beim Augsburger Rüstungsspezialisten RENK stehen strategische Veränderungen und neue Analysteneinschätzungen im Mittelpunkt. Zur Nachricht

9. Ölpreise weiter auf dem Vormarsch

Die Ölpreise ziehen am Donnerstag weiter an: WTI kostet 99 US-Dollar, für Brent wird ein Preis von 111 US-Dollar aufgerufen.

10. Euro zum Dollar nur wenig bewegt

Der Euro zeigt sich zum Dollar am Morgenbei 1,1243 wenig verändert.

Bildquellen: Kiselev Andrey Valerevich / Shutterstock.com

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