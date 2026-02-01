Börsen-Update: 10 News, die Sie kennen sollten
1. DAX vorbörslich leicht im Plus
Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,19 Prozent fester bei 25.090,00 Punkten.
2. Börsen in Fernost im Minus
In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 1,12 Prozent tiefer bei 56.825,70 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland bleibt der Shanghai Composite am Freitag aufgrund des chinesischen Neujahrsfest weiterhin geschlossen. Er schloss zuletzt mit einem Minus von 1,26 Prozent bei 4.082,07 Zählern.
In Hongkong wird nach der tagelangen Feiertagspause erstmals wieder gehandelt. Der Hang Seng gibt hier 0,63 Prozent auf 26.538,91 Zähler ab.
3. NVIDIA-Aktie kaum bewegt: KI-Riese wohl vor größtem Investment der Firmengeschichte - in OpenAI
In einem wegweisenden Schritt steht der Halbleiter-Primus NVIDIA wohl kurz davor, eine direkte - milliardenschwere - Beteiligung an OpenAI zu finalisieren. Zur Nachricht
4. Aktien von BYD, Alibaba und Baidu tiefrot: Pentagon-Liste sorgt für Abverkauf
Eine kurzzeitig veröffentlichte Pentagon-Liste sorgt für ein Beben bei Chinas Tech-Giganten: Alibaba, Baidu und BYD geraten am Freitag unter Druck. Zur Nachricht
5. thyssenkrupp-Aktie zieht an: Jefferies wird zuversichtlicher
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für thyssenkrupp von angehoben und die Aktien hochgestuft. Zur Nachricht
6. Bayer-Aktie stabil: Fitch senkt Ausblick auf negativ - Sieben-Milliarden-Dollar-Vergleich als Risikoherd
Fitch Ratings hat den Ausblick für Bayer von "stabil" auf "negativ" reduziert, das langfristige Emittentenausfallrating "BBB" aber bestätigt. Zur Nachricht
7. TUI-Aktie dennoch in Rot: Fitch bestätigt Rating "BB" und stabilen Ausblick
Fitch Ratings hat die langfristige Bonitätsnote "BB" für den Reisekonzern TUI bestätigt, ebenso den stabilen Ausblick. Zur Nachricht
8. Opendoor-Aktie zweistellig höher: So schnitt der Immobilien-Plattformer im vergangenen Quartal ab
Opendoor Technologies hat die Bilanz für das vierte Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr 2025 präsentiert. So fielen die Ergebnisse bei Umsatz und EPS für den iBuyer aus. Zur Nachricht
9. Ölpreise legen zu
Die Ölpreise steigen am Freitag an.
10. Euro schwächer
Der Euro gibt zum US-Dollar leicht nach.
