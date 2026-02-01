DAX25.044 -0,9%Est506.060 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 +0,2%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.656 +1,4%Euro1,1758 -0,1%Öl71,97 ±0,0%Gold5.023 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Airbus 938914 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Pentagon-Liste belastet China-Werte BYD, Alibaba & Baidu -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Bayer, Airbus, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Börsen-Update: 10 News, die Sie kennen sollten Börsen-Update: 10 News, die Sie kennen sollten
Trading-Depot: 110,7 % Rendite seit Start - jetzt kostenlos anmelden! Trading-Depot: 110,7 % Rendite seit Start - jetzt kostenlos anmelden!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
10 vor 9

Börsen-Update: 10 News, die Sie kennen sollten

20.02.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.043,6 PKT -234,6 PKT -0,93%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.705,9 PKT 138,8 PKT 0,52%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
56.825,7 PKT -642,1 PKT -1,12%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.134,0 PKT 2,0 PKT 0,05%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX vorbörslich leicht im Plus

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,19 Prozent fester bei 25.090,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost im Minus

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 1,12 Prozent tiefer bei 56.825,70 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland bleibt der Shanghai Composite am Freitag aufgrund des chinesischen Neujahrsfest weiterhin geschlossen. Er schloss zuletzt mit einem Minus von 1,26 Prozent bei 4.082,07 Zählern.

Wer­bung

In Hongkong wird nach der tagelangen Feiertagspause erstmals wieder gehandelt. Der Hang Seng gibt hier 0,63 Prozent auf 26.538,91 Zähler ab.

3. NVIDIA-Aktie kaum bewegt: KI-Riese wohl vor größtem Investment der Firmengeschichte - in OpenAI

In einem wegweisenden Schritt steht der Halbleiter-Primus NVIDIA wohl kurz davor, eine direkte - milliardenschwere - Beteiligung an OpenAI zu finalisieren. Zur Nachricht

Wer­bung

4. Aktien von BYD, Alibaba und Baidu tiefrot: Pentagon-Liste sorgt für Abverkauf

Eine kurzzeitig veröffentlichte Pentagon-Liste sorgt für ein Beben bei Chinas Tech-Giganten: Alibaba, Baidu und BYD geraten am Freitag unter Druck. Zur Nachricht

5. thyssenkrupp-Aktie zieht an: Jefferies wird zuversichtlicher

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für thyssenkrupp von angehoben und die Aktien hochgestuft. Zur Nachricht

6. Bayer-Aktie stabil: Fitch senkt Ausblick auf negativ - Sieben-Milliarden-Dollar-Vergleich als Risikoherd

Fitch Ratings hat den Ausblick für Bayer von "stabil" auf "negativ" reduziert, das langfristige Emittentenausfallrating "BBB" aber bestätigt. Zur Nachricht

7. TUI-Aktie dennoch in Rot: Fitch bestätigt Rating "BB" und stabilen Ausblick

Fitch Ratings hat die langfristige Bonitätsnote "BB" für den Reisekonzern TUI bestätigt, ebenso den stabilen Ausblick. Zur Nachricht

8. Opendoor-Aktie zweistellig höher: So schnitt der Immobilien-Plattformer im vergangenen Quartal ab

Opendoor Technologies hat die Bilanz für das vierte Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr 2025 präsentiert. So fielen die Ergebnisse bei Umsatz und EPS für den iBuyer aus. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise steigen am Freitag an.

10. Euro schwächer

Der Euro gibt zum US-Dollar leicht nach.

Bildquellen: Pisit.Sj / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:08Börse am Freitag: DAX vor etwas höherem Start - hält die 25.000er-Marke?
08:00Börsen-Update: 10 News, die Sie kennen sollten
07:31dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus
06:45DAX-FLASH: Leichtes Plus erwartet - Geopolitische Lage bleibt angespannt
06:30Sie sind auf der Suche nach spannenden Analysen und Investitionsmöglichkeiten? Entdecken Sie hier den kostenfreien ideas Daily-Newsletter!
06:30Sie sind auf der Suche nach spannenden Analysen und Investitionsmöglichkeiten? Entdecken Sie hier den kostenfreien ideas Daily-Newsletter!
06:30Sie sind auf der Suche nach spannenden Analysen und Investitionsmöglichkeiten? Entdecken Sie hier den kostenfreien ideas Daily-Newsletter!
06:30Sie sind auf der Suche nach spannenden Analysen und Investitionsmöglichkeiten? Entdecken Sie hier den kostenfreien ideas Daily-Newsletter!
mehr