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Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX mit wenig Bewegung erwartet

Der DAX sowie der TecDAX werden kaum verändert erwartet.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich auf positivem Terrain

In Tokio verbucht der Nikkei 225 zeitweise ein Plus von 0,66 Prozent auf 66.766,55 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite derweil 0,04 Prozent auf 4.066,87 Zähler.

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In Hongkong geht es für den Hang Seng 0,88 Prozent auf 25.403,05 Indexpunkte nach oben.

3. adidas-Aktie: 75 Euro für WM-Kindertrikot - Kritik aus den Reihen der Union

Rund zwei Wochen vor der Fußballweltmeisterschaft fordern Unionspolitiker den Sportartikelhersteller adidas auf, Kindertrikots günstiger anzubieten. Zur Nachricht

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4. Universal Music Group lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab

Der Musikkonzern Universal Music (UMG) lehnt das Übernahmeangebot der vom US-Investor Bill Ackman geführten Pershing Square Capital ab. Zur Nachricht

5. Novartis veröffentlicht positive Pluvicto-Daten bei Prostatakrebs

Der Pharmakonzern Novartis hat auf dem Krebskongress ASCO in der US-Stadt Chicago neue Daten zu seinem Prostatakrebs-Medikament Pluvicto vorgestellt. Zur Nachricht

6. NEL ASA oder Plug Power: Welche Wasserstoff-Aktie hat jetzt die besseren Chancen?

Wasserstoff-Aktien stehen wieder im Fokus der Anleger. Doch welche Aktie bietet langfristig die besseren Chancen: der norwegische Spezialist NEL ASA oder der US-Konzern Plug Power? Zur Nachricht

7. SpaceX wird nach Börsengang zum größten diversifizierten Bitcoin-Halter der Welt

SpaceX hält mehr Bitcoin als Tesla, Coinbase und Block. Damit würde das Unternehmen nach dem Börsengang zum größten diversifizierten Bitcoin-Halter der Welt avancieren. Zur Nachricht

8. Uber-Aktie im Blick: Fahrdienstevermittler und Autobrains wollen Robotaxis in München testen

Der Fahrdienstevermittler Uber und das israelische KI-Unternehmen Autobrains starten ein gemeinsames Robotaxi-Programm in München. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen an

Die Ölpreise haben zum Wochenstart wieder zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der globalen Referenzsorte Brent zur Lieferung im August legte zuletzt 2,51 Prozent auf 93,38 US-Dollar zu.

10. Euro bewegt sich nur wenig

Der Euro hat am Montag zum Handelsauftakt wenig Bewegung gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte im frühen europäischen Geschäft bei 1,1652 US-Dollar und damit nur leicht unter dem Stand vom Freitagabend.