Börsen-Update: 10 News, die Sie kennen sollten

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14.08.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX fester erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag zulegen.

Eine Stunde vor Handelseröffnung gewinnt der DAX 0,2 Prozent auf 26.397 Zähler.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Börsen in Asien finden am Freitag keine gemeinsame Richtung.

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In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:42 Uhr) einen Gewinn von 0,46 Prozent bei 68.623,84 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite hingegen um 0,32 Prozent auf 3.914,53 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng 0,84 Prozent auf 25.183,54 Einheiten ab.

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3. DAX-Rekorde: Telekom, Allianz & Co. mit Gewinnboom

Deutschlands größte Börsenkonzerne haben im zweiten Quartal insgesamt Rekordgeschäfte gemacht, bauen aber zugleich Tausende Stellen ab. Zur Nachricht

4. Talanx: Nach Rekordergebnis noch mehr Gewinn in 2026 erwartet

Der Versicherungskonzern Talanx wird nach einem Rekordgewinn im ersten Halbjahr optimistischer für 2026. Zur Nachricht

5. Nagarro steigert Gewinn im zweiten Quartal

Der IT-Dienstleister Nagarro hat im zweiten Quartal sein Ergebnis gesteigert. Die Prognose für 2026 bestätigte das Unternehmen. Zur Nachricht

6. Energiekontor: Gewinnziel für 2026 drastisch gesenkt

Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks Energiekontor hat am Donnerstagabend das am Morgen mit dem Halbjahresbericht noch bestätigte Gewinnziel für 2026 gesenkt. Zur Nachricht

7. SpaceX-Aktie im Blick: So treibt das Satellitengeschäft Starlink das Wachstum an

Börsenneuling SpaceX verdankt seinen operativen Gewinn fast vollständig dem Geschäft mit Satelliteninternet. Das steckt hinter dem Wachstumstreiber Starlink. Zur Nachricht

8. SK hynix und Samsung: Warum die enge Verbindung zu US-Aktien für Anleger zum Risiko wird

Die 60-Tage-Korrelation zwischen dem KOSPI und NASDAQ 100 ist auf den höchsten Stand seit 2021 geklettert. Warum das für Anleger zum Problem werden könnte. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise zeigen am Freitag einen Anstieg.

10. Euro stabil

Der Euro legt am Freitagmorgen nur leicht zu.