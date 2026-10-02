Börsen-Update: 10 News, die Sie kennen sollten

10 vor 9

02.10.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX robust erwartet

Der DAX dürfte nach dem Vortagesminus mit Gewinnen starten und sich wieder über der Marke von 25.000 Punkten festsetzen.

2. Börsen in Fernost mit Verlusten

In Fernost dominieren am Freitag die Verluste. Der Nikkei 225 verliert zeitweise 1,05 Prozent auf 68.235,10 Punkte. Auf dem chinesischen Festland ruht der Handel auch am Freitag weiter, am Mittwoch hatte der Shanghai Composite 0,31 Prozent auf 3.842,20 Zähler gewonnen. In Hongkong haben nach der Feiertagspause vom Vortag die Bären das Ruder in der Hand und schicken den Hang Seng 2,64 Prozent auf 23.964,38 Zähler abwärts.

3. KI-Hacking sorgt für Wirbel: OpenAI entlässt gleich drei Experten

OpenAI hat drei an der Aufarbeitung eines KI-Hacking-Vorfalls beteiligte Experten entlassen und dies mit Verstößen gegen interne Regeln zum Umgang mit vertraulichen Informationen begründet. Zur Nachricht

Werbung

4. 30 Prozent Aufwärtspotenzial bei Bitcoin? Weshalb Anleger die Risiken nicht ignorieren dürfen

Eine Großbank, die im Sommer noch kräftig auf die Bremse trat, rechnet plötzlich wieder viel höher, doch ein Detail ihrer Studie dürfte Bitcoin-Anleger nachdenklich stimmen. Zur Nachricht

5. Hannover Rück-Aktie: Fitch erhöht Ausblick für IFS-Rating

Fitch wird zuversichtlicher für die Bonität der Hannover Rück. Zur Nachricht

Werbung

6. Scope stuft LANXESS-Aktie ab

Scope bescheinigt LANXESS eine schwächere Bonität. Zur Nachricht

7. Deutsche Telekom-Aktie im KI-Check: BofA sieht Chancen trotz zunehmendem Preisdruck

Europäische Telekomanbieter könnten laut Bank of America von KI in Vertrieb und Kundenbindung profitieren, obwohl KI-Agenten Verbrauchern Preisvergleiche erleichtern. Zur Nachricht

8. Das Ethereum von morgen wird völlig anders - Vitalik Buterin legt seine Vision offen

Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin skizziert die Zukunft des Netzwerks: Bis 2030 soll sich Ethereum von der klassischen Blockchain zum "cryptographic world computer" wandeln. Zur Nachricht

9. Ölpreise wenig verändert

Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel kaum bewegt und ihre Gewinne vom Vortag gehalten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember fiel zuletzt leicht um 0,24 Prozent auf 102,06 US-Dollar.

10. Euro zum Dollar leicht erholt

Der Euro zeigt sich am Morgen zum Dollar bei 1,1252 etwas fester.