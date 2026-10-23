Börsen-Update: 10 News, die Sie kennen sollten

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23.10.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

• Das Münchner Softwareunternehmen ATOSS hebt seinen Margenausblick nach einem starken Quartal an, während andere Märkte und Branchen, wie die Pharmaindustrie und Ölpreise, ebenfalls Bewegung zeigen.

• Die wichtigsten asiatischen Börsen notieren größtenteils im Minus, während Hongkong eine positive Entwicklung zeigt.

• Der DAX wird vor Handelsbeginn leicht tiefer erwartet, nachdem die US-Börsen und asiatische Märkte Verluste verzeichneten.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX tiefer erwartet

Nach dem Kursrutsch an der NASDAQ und Verlusten in Asien droht den Anlegern auch im DAX ein unruhiger Freitag. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des XETRA-Handels 0,2 Prozent tiefer auf 25.328 Punkte.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich tiefer

Auch am Freitag notieren die größten Börsen in Asien mit Verlusten. Der Nikkei 225 verliert zeitweise 0,58 Prozent auf 62.545,50 Indexpunkte. Auf dem chinesischen Festland rutscht der Shanghai Composite zwischenzeitlich um 0,36 Prozent auf 3.645,03 Zähler ins Minus. In Hongkong stemmt sich der Hang Seng gegen den Trend und legt zeitweise 0,78 Prozent auf 23.113,22 Punkte zu.

3. ATOSS Software hebt Margenausblick nach starkem Quartal an

Der Softwareanbieter aus München überzeugt mit seiner Profitabilität und passt seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr an. Zur Nachricht

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4. Stärkere Inflation in Japan verstärkt den Druck auf die Notenbank

Japans Preisentwicklung rückt die Geldpolitik der Notenbank erneut in den Fokus. Die aktuellen Daten liegen im Rahmen der Erwartungen. Zur Nachricht

5. L'Oreal-Aktie: Parfüm- und Haarpflegesparte treiben das Wachstum des Kosmetikriesen an

Die Geschäfte mit feinen Düften und Haarpflege haben den Kosmetikriesen L'Oréal im dritten Quartal stärker angetrieben als von Analysten erwartet. Zur Nachricht

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6. Aktien von Merk im Fokus: Deutsche Pharmaindustrie erwartet Produktionsrückgang wegen Trump-Zöllen

Die deutsche Pharmabranche steht vor einem schwierigen Jahr: Internationale Handelskonflikte und politische Entscheidungen erhöhen den Druck auf die Unternehmen. Zur Nachricht

7. SpaceX-Aktie etwas fester: Musk soll Starlink-Drosselung für die Ukraine aufgehoben haben

Trump spricht von einer Kehrtwende bei einem für die Ukraine wichtigen Kommunikationsdienst. Doch Berichte aus dem Kriegsgebiet und die politischen Spannungen werfen weitere Fragen auf. Zur Nachricht

8. Moderna nach Impfstoffdaten unter Druck

Neue Daten zu einem Krebsimpfstoff sorgen an der Börse für deutliche Kursbewegungen. Dabei geraten nicht nur die direkt beteiligten Unternehmen in den Fokus der Anleger. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen weiter

Die Ölpreise legen auch am Freitag zu. Brent kostet fast 114 Dollar, WTI wird bei 100,36 US-Dollar gehandelt.

10. Euro gibt leicht nach

Der Euro gibt zum Dollar am Morgen leicht nach. Zuletzt wurde EUR/USD bei 1,1211 gehandelt.