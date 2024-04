10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX vor stabiler Eröffnung

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke quasi unbewegt bei 18.113,00 Punkten.

2. Börsen in Asien mehrheitlich leichter

In Tokio wurde am Montag nicht gehandelt. Am Dienstag klettert der Leitindex Nikkei 225 nun aber um 0,75 Prozent auf 38.217,53 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite leicht um 0,16 Prozent auf 3.108,20 Zähler. Der Hang Seng gibt derweil in Hongkong um 0,26 Prozent nach auf 17.700,92 Einheiten.

3. Volkswagen macht weniger Umsatz - dennoch Jahresprognose bestätigt

Volkswagen hat im ersten Quartal wegen rückläufiger Autoverkäufe und höherer Kosten bei sinkenden Umsätzen auch weniger verdient. Zur Nachricht

4. Beschäftigte von thyssenkrupp-Stahlsparte versammeln sich aus Protest

Tausende Beschäftigte der thyssenkrupp-Stahlsparte wollen am Dienstag in Duisburg gegen das Vorgehen des Managements beim Deal mit dem neuen Miteigentümer EPCG demonstrieren. Zur Nachricht

5. Bilanzen von Amazon, Starbucks & Co. voraus

Vor Wall Street-Start werden Zahlen von PayPal erwartet. Nach US-Börsenschluss legen Amazon, AMD, Pinterest, Super Micro und Starbucks ihre jüngsten Bilanzen vor. Zum Ausblick

6. Covestro betätigt Jahresgewinnziel - Spanne bleibt allerdings groß

Der Kunststoffkonzern Covestro blickt in einem schwierigen Branchenumfeld weiter eher vorsichtig auf die künftige Geschäftsentwicklung. Zur Nachricht

7. Paramount-Aktie dennoch freundlich: Paramount ersetzt Chef durch Manager-Trio

Von Paramount kamen fesselnde Blockbuster wie "Der Pate" - jetzt sorgt der Hollywood-Konzern mit einem Verkaufs-Krimi selbst für Drama. Zur Nachricht

8. adidas verbessert auch dank besserer Margen den Gewinn deutlich

adidas hat im ersten Quartal auch die operativen Margen deutlich verbessert und unter dem Strich wieder schwarze Zahlen geschrieben. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Dienstag mit der Hoffnung auf eine Waffenruhe im Gaza-Krieg weiter nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 88,29 US-Dollar. Das waren elf Cent weniger als am Abend zuvor. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls leicht um 20 Cent auf 82,43 Dollar.

10. Euro notiert vor Datenflut bei 1,07 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstagmorgen knapp über der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0705 Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag leicht höher auf 1,0720 Dollar festgesetzt.