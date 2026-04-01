10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX etwas fester erwartet

Der DAX dürfte mit leichten Gewinnen in den Donnerstagshandel einsteigen, dabei bleibt die Hoffnung der Anleger auf weitere Friedensbemühungen im Iran spürbar.

2. Börsen in Fernost höher: Nikkei mit Rekord

An den Börsen in Asien geht der Aufwärtstrend am Donnerstag weiter. In Tokio legte der Nikkei 225 zuletzt um 2,44 Prozent auf 59.554,78 Punkte zu, bei 59.574,69 wurde ein neues Rekordhoch erreicht. Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls nach oben: der Shanghai Composite gewann zuletzt 0,40 Prozent auf 4.043,30 Indexpunkte. Aufwärts geht es auch in Hongkong: Der Hang Seng legt zwischenzeitlich 1,52 Prozent auf 26.341,62 Einheiten zu.

3. AIXTRON-Aktie im Blick: Ausgabe einer Wandelanleihe über 450 Millionen Euro

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AIXTRON SE hat Wandelanleihen im Volumen von insgesamt 450 Millionen Euro ausgegeben, wie am Vorabend angekündigt. Zur Nachricht

4. Drohnen-Hoffnung verliert an Kraft: Heideldruck mit Gewinnwarnung

Nach der Rally kommt der Schock für Investoren: Heidelberger Druckmaschinen senkt die Ergebnisprognose für 2025/2026. Zur Nachricht

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5. Netflix vor Zahlenvorlage

In den USA rückt Netflix US-nachbörslich in den Blick. Der Konzern wird die Bücher zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 öffnen. Zu den Prognosen und weiteren Terminen

6. Deutsche Bank-Aktie: Verdi droht mit Warnstreiks bei Tochter Postbank

Nach bisher ergebnislosen Tarifverhandlungen für rund 9.000 Beschäftigte der Postbank droht Verdi mit Warnstreiks. Zur Nachricht

7. freenet: Börsengang für Wachstumstreiber Waipu.tv wird diskutiert

Die freenet AG prüft gemeinsam mit den Minderheitsaktionären der Tochter Exaring AG strategische Optionen für ihre Streaming-Plattform Waipu.tv, einschließlich eines möglichen Börsengangs. Zur Nachricht

8. Spritsteuer-Senkung kommt auf den Weg: 17 Cent weniger pro Liter für zwei Monate

Die von der Koalition angekündigte Senkung der Spritsteuern wegen der stark gestiegenen Preise an den Tankstellen kommt auf den Weg. Zur Nachricht

9. Ölpreise bleiben stabil

Die Ölpreise zeigen am Donnerstag wenig Bewegung: Brent wird bei 95,02 US-Dollar gehandelt, für WTI wird ein Preis von 91,70 US-Dollar je Barrel aufgerufen.

10. Euro zu Dollar etwas höher

Der Euro zeigt sich zum Greenback am Morgen bei 1,1808 und damit etwas fester als am Mittwoch.