Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX ohne große Ausschläge erwartet
Der DAX bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um seinen Vortagesschlusskurs.
2. Börsen in Fernost uneins
Der Nikkei 225 gewinnt am Mittwoch zeitweise 0,52 Prozent auf 59.168,68 Indexpunkte.
Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite marginale 0,08 Prozent höher bei 3.587,30 Zähler.
In Hongkong verliert der Hang Seng dagegen 1,04 Prozent tiefer bei 23.264,84 Punkte.
3. NVIDIA-Aktie reagiert prompt: KI-Champion liefert nach Huang-Turbulenzen wieder ab
Der Rücktritt von Jensen Huang hatte die NVIDIA-Aktie zuletzt kräftig durchgeschüttelt. Nun rückten die Geschäftszahlen in den Mittelpunkt. Zur Nachricht
4. ESA setzt auf OHB: Neuer Großauftrag stärkt Perspektiven der OHB-Aktie
Der Bremer Raumfahrtkonzern OHB übernimmt eine Schlüsselrolle bei einem europäischen Vorhaben gegen die zunehmende Vermüllung des Erdorbits. Zur Nachricht
5. NVIDIA-Aktie im Fokus: Verwaltungsrat wird Jensen Huang nicht wieder einsetzen
Der Chip-Riese NVIDIA zieht einen Schlussstrich unter die Ära seines einst übermächtigen Chefs Jensen Huang. Zur Nachricht
6. Alphabet-Aktie im Fokus: Waymo stoppt autonome Fahrten auf US-Autobahnen nach Behörden-Anordnung
Die Robotaxi-Firma Waymo, die klarer Marktführer bei selbstfahrenden Autos ist, setzt nach Zwischenfällen alle Fahrten ihrer Wagen auf Autobahnen in den USA aus. Zur Nachricht
7. Apec-Gipfel in China startet: Xi warnt vor Handelsschranken, Putin sieht großes Potenzial bei Treffen mit Trump und Xi
Chinas Staatschef Xi Jinping empfängt an diesem Mittwoch zahlreiche Regierungschefs zum Wirtschaftsgipfel Apec im südchinesischen Shenzhen. Zur Nachricht
8. Goldpreis fällt auf 14-Monats-Tief: Zinssorgen verstärken Verkaufsdruck
Der Goldpreis setzte im frühen Mittwochshandel seine Talfahrt fort und fiel erstmals seit September 2025 unter die Marke von 3.800 Dollar. Zur Nachricht
9. Ölpreise geben nach
Die Ölpreise verbuchen zur Wochenmitte Verluste. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee wurde zuletzt bei 92,17 US-Dollar gehandelt und damit 1,04 Prozent tiefer als am Vortag. WTI kostet derweil 84,27 US-Dollar, was einem Minus von 2,02 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht.
10. Euro im Fokus
Der Euro notiert zur Wochenmitte am Morgen bei 1,0980 US-Dollar.
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