Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich am Mittwoch vorbörslich deutlich im Plus.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 06:50 MEZ 0,98 Prozent höher bei 28.639,20 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil um 0,12 Prozent auf 3.529,45 Zähler nach. In Hongkong verliert der Hang Seng 0,29 Prozent auf 29.164,00 Einheiten.

3. Amazon mit starken Zahlen - Amazon-Aktie nachbörslich fester

Der Internetriese Amazon hat seine Bilanz für das Weihnachtsquartal und das Corona-Jahr 2020 präsentiert. Zur Nachricht

4. Google-Mutter mit Zahlen: Alphabet überzeugt mit Geschäftsentwicklung - Alphabet-Aktie springt nachbörslich an

Die Konzernmutter des Suchmaschinenriesen Google hat ihre Zahlen für das vierte Geschäftsquartal veröffentlicht. Zur Nachricht

5. Amazon-Gründer Bezos kündigt Rücktritt als Vorstandschef an

Der weltgrößte Onlinehändler Amazon leitet einen Wechsel an seiner Konzernspitze ein. Zur Nachricht

6. freenet-Aktie springt nachbörslich an: freenet will 1,65 Euro Dividende zahlen und Aktien zurückkaufen

Die freenet AG will ihren Aktionären für das vergangene Jahr eine Dividende von insgesamt 1,65 Euro je Aktie zahlen, davon 15 Cent als Sonderdividende. Zur Nachricht

7. WACKER CHEMIE kauft Plasmid-Hersteller Genopis

WACKER CHEMIE baut das Geschäft in den USA mit einer Übernahme aus. Zur Nachricht

8. Siemens hebt die Prognose deutlich an - Chefwechsel bei der Hauptversammlung

Siemens hebt nach dem ersten Geschäftsquartal die Prognose für das Gesamtjahr 2020/21 (per Ende September) deutlich an. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gestiegen. Nachdem sie in den vergangenen beiden Handelstagen noch stark zulegen konnten und die höchsten Stände seit etwa einem Jahr erreicht haben, ging es am Morgen nur noch leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 57,64 US-Dollar und damit 18 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 14 Cent auf 54,90 Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt und damit die Kursverluste seit Beginn der Woche vorerst gestoppt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2042 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

