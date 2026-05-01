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Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten - Birkenstock öffnet Bücher

13.05.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - NYSE-Aktie Birkenstock vor Bilanz unter Beobachtung | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

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Shanghai Composite
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Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor Erholung

Der DAX dürfte sich nach den Vortagesverlusten stabilisieren.

2. Börsen in Fernost im Plus

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 stellenweise 0,87 Prozent auf 63.287,74 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland hingegen notiert der Shanghai Composite mit einem Plus von 0,37 Prozent bei 4.230,09 Zählern.

In Hongkong legt der Hang Seng zeitweise um 0,10 Prozent auf 26.373,46 Einheiten zu.

3. Aktien von VW, Mercedes-Benz & Co. im Fokus: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau

Der Verband der Automobilindustrie rechnet mit einem zusätzlichen massiven Stellenabbau in der Autoindustrie. Zur Nachricht

4. Siemens-Aktie kaum verändert: Konzern bleibt leicht hinter Markterwartungen zurück

Siemens hat im abgelaufenen Quartal bei erheblichem Gegenwind von der Währungsseite weniger verdient. Zur Nachricht

5. Deutsche Telekom-Aktie fester: Konzern hebt Prognose für 2026 leicht an

Die Deutsche Telekom hat ihren Wachstumskurs im ersten Quartal 2026 fortgesetzt und ihre Jahresprognose leicht angehoben. Zur Nachricht

6. Birkenstock wartet mit Bilanz auf

Vor dem Handelsstart in den USA wird Birkenstock die Bücher des vergangenen Jahresviertels öffnen. Zu den Ausblicken und weiteren Terminen

7. Merck-Aktie steigt: Konzern hebt Prognose an - Operatives Ergebnis überrascht positiv

Der Merck-Konzern hat zum Jahresstart starken negativen Wechselkurseffekten und Umsatzrückgängen bei wichtigen Medikamenten getrotzt und operativ mehr verdient als gedacht. Zur Nachricht

8. Allianz-Aktie im Plus: Gewinnplus und bestätigter Ausblick geben Rückenwind

Die Allianz hat den operativen Gewinn zum Jahresauftakt vor allem dank seines Schaden-Unfall-Geschäfts stärker gesteigert als erwartet. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sinken am Morgen etwas, bleiben allerdings auf hohem Niveau.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hält sich zum US-Dollar stabil.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com