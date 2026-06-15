10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX vor Verlusten

Der DAX dürfte am Mittwoch mit schwacher Tendenz in den Handelstag starten.

2. Börsen in Fernost zeigen sich zur Wochenmitte uneinheitlich

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 0,76 Prozent auf 69.934,65 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,1 Prozent tiefer bei 4.087,82 Zählern.

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In Hongkong verliert der Hang Seng zwischenzeitlich 0,6 Prozent auf 24.346,37 Einheiten.

3. BMW-Aktie kaum verändert: Kräftige Prognosesenkung wegen China-Schwäche und Iran-Konflikt

Der Autobauer BMW kappt wegen der Krise am chinesischen Automarkt und der Folgen des Nahostkriegs seinen Jahresausblick deutlich. Zur Nachricht

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4. thyssenkrupp-Aktie schwächelt: Börsengang der Materialsparte TK Accelis noch 2026 geplant

Der Stahlkonzern thyssenkrupp macht weiter mit der Verselbstständigung von Geschäftsbereichen und will seine Werkstoffsparte in diesem Jahr an die Börse bringen. Zur Nachricht

5. HENSOLDT-Aktie verliert: Kooperation mit ukrainischem Rüstungsunternehmen Fire Point vereinbart

Die Unternehmensgruppe HENSOLDT hat auf der Rüstungsmesse Eurosatory in Paris eine strategische Partnerschaft mit dem ukrainischen Waffenbauer Fire Point geschlossen. Zur Nachricht

6. VW-Aktie: Verbände halten Dividende für zu hoch

Vor der VW-Hauptversammlung am morgigen Donnerstag üben Verbände scharfe Kritik an der vorgeschlagenen Dividende. Zur Nachricht

7. KI-Hype erreicht die Industrie: Caterpillar-Aktie profitiert massiv vom Rechenzentrums-Boom

Während viele Anleger beim Thema Künstliche Intelligenz zuerst an Chipkonzerne denken, hat sich auch Caterpillar zu einem der großen Profiteure des KI-Booms entwickelt. Zur Nachricht

8. Goldman-Sachs-Chef warnt: Hohe Ölpreise könnten Verbraucherverhalten kippen

David Solomon sieht in steigenden Energiepreisen ein wachsendes Risiko für den US-Konsum. Sollte die Inflation weiter anziehen, erwartet der Goldman Sachs-CEO spürbare Folgen. Zur Nachricht

9. Unsichtbare Crash-Gefahren: Wenn Staaten ihre Krypto-Reserven bewegen

Regierungen weltweit besitzen aus Beschlagnahmungen Milliarden in Bitcoin. Wallet-Bewegungen lösen oft Marktpanik aus - so überwachen Anleger die Transfers selbst. Zur Nachricht

10. Ölpreise zeigen sich schwächer

Die Ölpreise knicken zur Wochenmitte ein.