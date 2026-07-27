Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten - Fed und Bilanzen von Meta und Microsoft rücken in Anlegerfokus

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29.07.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

• Ölpreise und der Eurokurs sind wichtige Marktfaktoren, die die aktuelle Handelssituation beeinflussen.

• Die US-Technologiebilanzsaison läuft mit Berichten von Meta, Qualcomm, Arm und Microsoft, wobei weitere Ergebnisse erwartet werden.

• Der DAX zeigt aktuelle Kursentwicklungen, während die Börsen in Fernost ebenfalls im Blick sind.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX leichter erwartet

Am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Anleger am MIttwoch zurückhalten.

Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der DAX 0,2 Prozent auf 25.402 Punkte.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Börsen in Fernost weisen am Mittwoch unterschiedliche Vorzeichen aus.

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Der Nikkei 225 verbucht aktuell (07:50 Uhr) einen Verlust von 2,74 Prozent bei 61.279,85 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,49 Prozent auf 3.831,81 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng um 1,27 Prozent auf 25.633,27 Einheiten zu.

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3. Deutsche Bank: Kräftiges Wachstum - Erwartungen übertroffen

Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal dank eines starken Ertragswachstums deutlich mehr verdient. Zur Nachricht

4. Rekordgewinn - und trotzdem stürzt die SK-hynix-Aktie heftig ab

SK hynix hat dank der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Speicherchips einen Rekordgewinn erzielt. Dennoch reagierten Anleger enttäuscht. Zur Nachricht

5. BASF: Milliarden-Offensive! - Chemieriese startet neues Rückkaufprogramm

BASF setzt seinen Konzernumbau mit einem neuen Aktienrückkaufprogramm und einem beschleunigten Schuldenabbau fort. Zur Nachricht

6. US-Techbilanzen im Fokus

In den USA setzt sich die Bilanzsaison fort: Nach Börsenschluss an der Wall Street öffnen unter anderem Meta, QUALCOMM, Arm und Microsoft ihre Bücher. Weitere Bilanztermine und Ergebnisse

7. Nordex: Markterwartungen übertroffen

Nordex hat im zweiten Quartal von starkem Umsatzwachstum profitiert und seine Marge stärker als vom Markt erwartet verbessert. Zur Nachricht

8. Fed-Chef Warsh vor zweitem Zinsentscheid: Zinspause erwartet

An diesem Mittwoch entscheidet die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) zum zweiten Mal mit Kevin Warsh an der Spitze über die weitere Geldpolitik . Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise steigen am Mittwochmorgen.

10. Euro stabil

Der Euro bewegt sich zeitweise kaum.