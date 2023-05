Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten - Konjunktursorgen belasten DAX

Der DAX wird vor Handelsstart am Mittwoch tiefer erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start 0,3 Prozent tiefer auf 15.862 Punkte.

2. Börsen in Fernost in Rot

An den wichtigsten Börsen in Fernost geht es an Mittwoch bergab.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert zeitweise 1,71 Prozent auf 30.793,98 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil um 0,93 Prozent auf 3.194,13 Punkte nach unten. Der Hang Seng gibt währenddessen 2,70 Prozent auf 18.093,36 Einheiten ab (7.45 MESZ).

3. Votum über Schulden-Deal erwartet: Bewährungsprobe für McCarthy

Die Abstimmung über den Kompromiss zum Abwenden einer Staatspleite der USA wird zur Bewährungsprobe für den republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy. Zur Nachricht

4. JPMorgan rechnet mit Abstieg deutscher Unternehmen aus Stoxx 600

In den großen europäischen Indizes, dem EuroStoxx 50 und dem Stoxx Europe 50, werden im Juni keine Änderungen erwartet. Zur Nachricht

5. Stimmrechtsberater befürwortet Sonderprüfung bei Deutsche Wohnen

Der Stimmrechtsberater ISS unterstützt Forderungen des Investors Elliott nach einer Sonderprüfung eines Kredits über bis zu zwei Milliarden Euro, den die Deutschen Wohnen ihrem Großaktionär Vonovia zur Verfügung gestellt hat. Zur Nachricht

6. Offenbar steht weitere Entlassungsrunde bei Goldman Sachs bevor

Die US-Investmentbank Goldman Sachs bereitet einem Medienbericht zufolge eine weitere Entlassungsrunde vor. Zur Nachricht

7. Jens Weidmann soll auf Commerzbank-Hauptversammlung zu Aufsichtsratschef gewählt werden

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Commerzbank stellen bei der Hauptversammlung an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) die Weichen für einen Wechsel an der Aufsichtsratsspitze: Der ehemalige Bundesbank-Präsident Jens Weidmann soll neuer Vorsitzender der Kontrollgremiums der Commerzbank werden, wie das mittlerweile in den DAX zurückgekehrte Frankfurter Geldhaus bereits im November angekündigt hatte. Zur Nachricht

8. VW und BMW erzielen Fortschritte beim Umstieg auf Elektromotoren

Der internationale Umweltforschungsverbund ICCT attestiert BMW und Volkswagen große Fortschritte beim Umstieg von Verbrenner- auf Elektromotoren. Zur Nachricht

9. Ölpreise tiefer

Die Ölpreise präsentieren sich mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,21 auf 69,25 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,21 auf 73,50 Dollar zurückfiel.

10. Euro fällt wieder unter 1,07 US-Dollar

Der Euro ist am Mittwochmorgen wieder unter die Marke von 1,07 US-Dollar gefallen.

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com