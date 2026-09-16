Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten vor dem Fed-Zinsentscheid

10 vor 9

16.09.26 08:01 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

• Deutschland und die USA bauen ihre Rüstungszusammenarbeit aus, was die Rheinmetall-Aktie nachbörslich deutlich steigen lässt; zudem scheitert der CLARITY Act im US-Senat, was Kryptoaktien belastet.

• Die US-Notenbank könnte erstmals seit 2023 den Leitzins anheben, um die Inflation zu bekämpfen, was die Märkte stark beeinflusst.

• Der DAX zeigt vor dem Zinsentscheid der Federal Reserve leichte Gewinne, während die Börsen in Fernost überwiegend im Plus sind.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX vor Zinsentscheid der Federal Reserve knapp im Plus erwartet

Der DAX gewinnt vorbörslich zeitweise leicht.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich in Grün

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 0,32 Prozent auf 63.689,73 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zieht auch der Shanghai Composite an und legt zeitweise um 0,46 Prozent auf 3.882,08 Indexpunkte zu.

In Hongkong fällt der Hang Seng jedoch um marginale 0,01 Prozent auf 24.663,95 Zähler.

Werbung

3. Fed vor Zinswende: US-Notenbank könnte Leitzins erstmals seit 2023 anheben

An diesem Mittwoch (20.00 Uhr deutscher Zeit) blicken die Finanzmärkte mit großer Aufmerksamkeit auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve. Zum ersten Mal seit Sommer 2023 könnte die Fed den Leitzins wieder anheben und damit versuchen, sich gegen die anhaltend hohe Inflation zu stemmen. Zur Nachricht

4. Rheinmetall-Aktie springt an: Deutschland und USA bauen Zusammenarbeit bei Rüstungsprojekten aus

Werbung

Deutschland und die USA wollen ihre Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie deutlich ausweiten. Im Mittelpunkt stehen unter anderem F-35, Patriot-Lenkflugkörper und weitere Projekte. Daraufhin steigt die Rheinmetall-Aktie nachbörslich deutlich. Zur Nachricht

5. CLARITY Act scheitert im US-Senat – Bitcoin und Kryptoaktien unter Druck

Der US-Senat hat den CLARITY Act bei einer entscheidenden Verfahrensabstimmung nicht vorangebracht. Bitcoin und mehrere Krypto-Aktien geraten unter Druck. Zur Nachricht

6. Intesa Sanpaolo-Aktie: Wettbewerbsaufsicht prüft Übernahme von Monte dei Paschi

Intesa Sanpaolos 31 Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot für Banca Monte dei Paschi di Siena gerät ins Visier der italienischen Wettbewerbsaufsicht. Sie prüft mögliche Folgen für Banken und Versicherer. Zur Nachricht

7. Vor Anthropic-IPO: Was die Sicherheitsbedenken für den Börsengang und KI-Aktien bedeuten

Ein Ex-Anthropic-Forscher warnt vor 'tödlicher KI' – und ausgerechnet ein Insider bestätigt seine schlimmsten Befürchtungen. Was die angekündigte Entwicklungspause für Anleger wirklich bedeutet. Zur Nachricht

8. Aktien von VW, Mercedes-Benz, BMW und Co.: Digitalwirtschaft überholt Autobranche deutlich

Die Digitalwirtschaft hat sich zu einem der stärksten wirtschaftlichen Pfeiler in Deutschland entwickelt und stellt traditionelle Industriezweige mittlerweile deutlich in den Schatten. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen etwas

Die Ölpreise geben etwas ab. So verbilligte sich der WTI um 1,13 auf 104,70 US-Dollar, während Brent um 0,6 auf 108,15 US-Dollar fiel.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1545 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.