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10 vor 9

Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten vor dem Fed-Zinsentscheid

Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten vor dem Fed-Zinsentscheid

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
107.43 USD -1.32 USD -1.21 %
News
Ölpreis (WTI)
103.99 USD -1.84 USD -1.74 %
News
Devisen
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Indizes
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News | Analysen
Hang Seng
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News | Analysen
Nikkei 225
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News | Analysen
Shanghai Composite
3,864.28 CNY -21.05 CNY -0.54 %
News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX vor Zinsentscheid der Federal Reserve knapp im Plus erwartet

Der DAX gewinnt vorbörslich zeitweise leicht.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich in Grün

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 0,32 Prozent auf 63.689,73 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland zieht auch der Shanghai Composite an und legt zeitweise um 0,46 Prozent auf 3.882,08 Indexpunkte zu.
In Hongkong fällt der Hang Seng jedoch um marginale 0,01 Prozent auf 24.663,95 Zähler.

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3. Fed vor Zinswende: US-Notenbank könnte Leitzins erstmals seit 2023 anheben

An diesem Mittwoch (20.00 Uhr deutscher Zeit) blicken die Finanzmärkte mit großer Aufmerksamkeit auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve. Zum ersten Mal seit Sommer 2023 könnte die Fed den Leitzins wieder anheben und damit versuchen, sich gegen die anhaltend hohe Inflation zu stemmen. Zur Nachricht

4. Rheinmetall-Aktie springt an: Deutschland und USA bauen Zusammenarbeit bei Rüstungsprojekten aus

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Deutschland und die USA wollen ihre Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie deutlich ausweiten. Im Mittelpunkt stehen unter anderem F-35, Patriot-Lenkflugkörper und weitere Projekte. Daraufhin steigt die Rheinmetall-Aktie nachbörslich deutlich. Zur Nachricht

5. CLARITY Act scheitert im US-Senat – Bitcoin und Kryptoaktien unter Druck

Der US-Senat hat den CLARITY Act bei einer entscheidenden Verfahrensabstimmung nicht vorangebracht. Bitcoin und mehrere Krypto-Aktien geraten unter Druck. Zur Nachricht

6. Intesa Sanpaolo-Aktie: Wettbewerbsaufsicht prüft Übernahme von Monte dei Paschi

Intesa Sanpaolos 31 Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot für Banca Monte dei Paschi di Siena gerät ins Visier der italienischen Wettbewerbsaufsicht. Sie prüft mögliche Folgen für Banken und Versicherer. Zur Nachricht

7. Vor Anthropic-IPO: Was die Sicherheitsbedenken für den Börsengang und KI-Aktien bedeuten

Ein Ex-Anthropic-Forscher warnt vor 'tödlicher KI' – und ausgerechnet ein Insider bestätigt seine schlimmsten Befürchtungen. Was die angekündigte Entwicklungspause für Anleger wirklich bedeutet. Zur Nachricht

8. Aktien von VW, Mercedes-Benz, BMW und Co.: Digitalwirtschaft überholt Autobranche deutlich

Die Digitalwirtschaft hat sich zu einem der stärksten wirtschaftlichen Pfeiler in Deutschland entwickelt und stellt traditionelle Industriezweige mittlerweile deutlich in den Schatten. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen etwas

Die Ölpreise geben etwas ab. So verbilligte sich der WTI um 1,13 auf 104,70 US-Dollar, während Brent um 0,6 auf 108,15 US-Dollar fiel.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1545 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.

Bildquellen: clearlens / Shutterstock.com

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