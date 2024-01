Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten - Was macht die US-Notenbank Fed?

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX ohne große Ausschläge erwartet

Der DAX tendiert vorbörslich leicht im Minus.

2. Börsen in Fernost uneins

Der japanische Leitindex Nikkei 225 notiert gegen 07:00 MEZ 0,24 Prozent höher bei 36.151,92 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite unterdessen 1,04 Prozent auf 2.801,12 Einheiten. In Hongkong gibt der Hang Seng 1,37 Prozent auf 15.488,15 Zähler nach.

3. US-Notenbank entscheidet über Geldpolitik

Am Mittwochabend entscheidet die US-Notenbank Fed über die Leitzinsen, Anleger erhoffen sich von der turnusmäßigen Sitzung Aufschluss über den weiteren geldpolitischen Pfad der Notenbank. Die an den Finanzmärkten heiß diskutierte Frage ist, wann die Fed erstmals nach längerer Zeit wieder die Zinsen senkt und wie viele Zinssenkungen es in diesem Jahr geben wird.

4. Microsoft-Aktie nachbörslich an der NASDAQ wenig bewegt: Microsoft überzeugt bei Umsatz und Gewinnentwicklung

Der Internetriese Microsoft hat im nachbörslichen US-Handel am Dienstag seine Bücher geöffnet.

5. Alphabet-Aktie im nachbörslichen NASDAQ-Handel nach überzeugenden Zahlen trotzdem tiefrot

Für Anleger der Google-Mutter Alphabet wurde es am Dienstag nachbörslich spannend.

6. NASDAQ-Titel AMD-Aktie fällt nachbörslich: Geschäftsprognose liegt unter den Erwartungen

Der Chipkonzern AMD hat mit seiner Prognose für das Geschäft im laufenden Quartal die Markterwartungen verfehlt.

7. NYSE-Titel Walmart-Aktie nachbörslich gefragt: Walmart kündigt Aktiensplit an - Belegschaftsaktienprogramm im Fokus

Der US-Shopping-Riese Walmart will die Zahl seiner Aktien verdreifachen.

8. Novartis-Aktie: Nettogewinn hat sich in Q4 mehr als verfünffacht

Novartis hat im Schlussquartal den Nettogewinn mehr als verfünffacht und dabei von einem Einmalgewinn aus der Abspaltung seiner Generikasparte Sandoz profitiert.

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 82,65 US-Dollar. Das waren 22 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 28 Cent auf 77,54 Dollar.

10. Euro gibt etwas nach

Der Euro hat am Mittwochmorgen schwächer tendiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0820 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch auf 1,0846 Dollar festgesetzt.