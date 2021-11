Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

Der DAX gibt rund eine Stunde vor Handelseröffnung um minimale 0,09 Prozent auf 16.233,50 Punkte nach.

2. Börsen in Fernost uneins

In Japan verlor der Leitindex Nikkei 0,40 Prozent auf 29.688,33 Punkte.

An der Börse in Shanghai geht es für den Shanghai Composite um 0,44 Prozent nach oben auf 3.537,45 Zähler. In Hongkong büßt der Hang Seng derweil 0,37 Prozent auf 25.618,66 Einheiten ein.

3. Basler Opfer von Cyperattacke

Der SDAX-Konzern Basler ist Ziel einer Cyberattacke geworden. Zur Nachricht

4. Volkswagen verstärkt Corona-Schutzmaßnahmen

Der Autobauer Volkswagen setzt angesichts der deutschlandweit steigenden Corona-Inzidenzzahlen wieder verstärkt auf das mobile Arbeiten von Zuhause. Zur Nachricht

5. Fresenius Medical Care will Hunderte Jobs in Deutschland streichen

Der geplante Abbau von weltweit 5000 Jobs beim Dialysekonzern Fresenius Medical Care soll auch die Belegschaft in Deutschland treffen. Zur Nachricht

6. Neue Wertpapiere ausgegeben: Deutsche Bank stärkt Kernkapital

Die Deutsche Bank hat neue Wertpapiere ausgegeben und damit ihre Kapitalausstattung aufgepolstert. Zur Nachricht

7. AUTO1 erhöht erneut Umsatzprognose

Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 (Autohero, wirkaufendeinauto.de) hat erneut das Ziel für den Umsatz in diesem Jahr erhöht. Zur Nachricht

8. Tim Cook kauft Kryptowährungen: Wie steht es bei Apple um Bitcoin & Co.?

Seit der Elektroautobauer Tesla in Bitcoin investiert hat, wartet die Kryptocommunity auf den nächsten Krypto-Coup eines Unternehmensriesen. Der iPhone-Hersteller Apple wird dabei besonders hoch gehandelt. Doch wie steht es wirklich um die Kryptopläne des iKonzerns? Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach - Spekulationen um nationale Reserven in den USA und China

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel nachgegeben. Bestimmend ist nach wie vor die Frage, ob große Verbrauchsländer gegen das hohe Preisniveau vorgehen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 81,57 US-Dollar. Das waren 86 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel in ähnlichem Ausmaß auf 79,90 Dollar.

10. Euro fällt weiter - erstmals seit Juli 2020 unter Marke von 1,13 Dollar

Der Euro steht weiter unter Druck. Der Kurs der Gemeinschaftswährung ist in der Nacht auf Mittwoch bis auf 1,1264 Dollar gefallen und war damit erstmals seit Juli vergangenen Jahres weniger als 1,13 Dollar wert. Zuletzt konnte sich der Eurokurs zwar wieder etwas erholen, kostete mit 1,1292 Dollar aber immer noch etwas weniger als am Dienstagabend.

