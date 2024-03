10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX nimmt Kur auf 18.000-Punkte-Marke

Nach seiner Rekordrally vom Vortag dürfte der DAX am Mittwoch zunächst langsamere Fortschritte machen. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex zeitweise um 0,15 Prozent höher bei 17992,57 Punkten.

2. Börsen in Asien schwächer

Zur Wochenmitte geben die asiatischen Aktienmärkte nach. In Tokio schloss der Nikkei 225 um 0,26 Prozent leichter bei 38.695,97 Punkten. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,5 Prozent abwärts auf 3.041 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong steht währenddessen minimale 0,04 Prozent tiefer bei 17.087 Zählern.

3. Volkswagen hat 2023 Umsatz und operativen Gewinn gesteigert

Volkswagen hat vergangenes Jahr dank steigender Autoverkäufe im Volumengeschäft um seine Kernmarke sowohl den Umsatz als auch den operativen Gewinn gesteigert. Die Markengruppe Core, zu der neben der Kernmarke Skoda , Seat und VW Nutzfahrzeuge gehören, verbesserte die operative Umsatzrendite auf 5,3 von 3,6 Prozent. Zur Nachricht

4. adidas rutscht in die roten Zahlen - dennoch stabile Dividende geplant

adidas will für 2023 eine stabile Dividende zahlen, obwohl der Konzern unter dem Strich einen kleinen Verlust erzielt hat. Die Dividende soll erneut 0,70 Euro je Aktie betragen. Zur Nachricht

5. Zalando kauft eigene Aktien für Manager zurück - Neue Strategie für mehr Wachstum

Der Online-Händler Zalando kauft eigene Aktien zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Aktienoptionsprogrammen für Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder zurück. Außerdem will der Konzern in den kommenden Jahren wieder deutlich wachsen und profitabler werden. Zur Nachricht

6. E.ON erwartet Ergebnisnormalisierung für 2024

Nach einem auch von Einmaleffekten getriebenen Gewinn im vergangenen Jahr rechnet E.ON für 2024 mit einer Ergebnisnormalisierung. Für künftiges Wachstum fährt das Energieunternehmen seine mittelfristigen Investitonen um rund 30 Prozent in die Höhe, wie es bei Vorlage der Bilanz in Essen mitteilte. Zur Nachricht

7. Grand City Properties 2023 mit Verlust - Dividende gestrichen

Grand City Properties will für 2023 keine Dividende zahlen. Das Unternehmen begründete dies in einer am Dienstag in Luxemburg veröffentlichten Mitteilung mit weiter erhöhten Unsicherheiten auf den Märkten. Des Weiteren ist das Unternehmen im vergangenen Jahr in die roten Zahlen gerutscht. Zur Nachricht

8. Klöckner 2023 in den roten Zahlen - Anziehen der Nachfrage erwartet

Niedrigere Stahlpreise sowie Wertberichtigungen haben den Stahlhändler Klöckner & Co im vergangenen Jahr in die roten Zahlen getrieben. Unter dem Strich stand 2023 ein Verlust von 190 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Duisburg mitteilte. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen moderat zu

Die Ölpreise sind am Mittwochmorgen moderat gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete im frühen Handel 82,54 US-Dollar. Das waren 62 Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um 63 Cent auf 78,19 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro hat am Mittwochmorgen stabil über der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0930 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag etwas niedriger auf 1,0916 Dollar festgesetzt.