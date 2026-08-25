Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

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09.09.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

• Ölpreise und der Euro-Wechselkurs bewegen sich, aktuelle Daten sind über die bereitgestellten Links abrufbar.

• Die Börsen in Fernost entwickeln sich ebenfalls, mit weiteren Informationen im Artikel.

• Der DAX zeigt aktuelle Kursentwicklungen, Details sind im Link verfügbar.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX schwächer erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch schwächer starten.

Eine Stunde vor Handelseröffnung fällt der DAX um 0,6 Prozent auf 25.861 Punkte.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Börsen in Fernost schlagen zur Wochenmitte unterschiedliche Richtungen ein.

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In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (07:56 Uhr) einen Verlust von 0,25 Prozent bei 65.104,17 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite unterdessen 0,15 Prozent auf 3.946,49 Zähler.

In Hongkong gibt sich der Hang Seng derweil 0,22 Prozent auf 25.261,85 Einheiten ab.

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3. Apple-Aktie kaum bewegt: Präsentation von erstem auffaltbaren iPhone erwartet

Von Apple wird heute (ab 19.00 Uhr MESZ) die Vorstellung neuer iPhones erwartet. Zur Nachricht

4. AUTO1-Aktie: Finanzvorstand tritt zurück

AUTO1 muss sich erneut auf die Suche nach einem neuen Finanzvorstand machen. Zur Nachricht

5. BVB-Aktie: Sieg gegen Villarreal, aber Sorge um Karetsas

Sieg, aber auch Sorgen: Borussia Dortmund ist mit einem Erfolg gegen den FC Villarreal in die Champions League gestartet. Zur Nachricht

6. Amazon-Aktie im Minus: Frachtjet-Unfall: Alle Todesopfer saßen in Fahrzeugen

Alle fünf Todesopfer bei dem a href="/aktien/amazon-aktie">Amazon-Frachtflugzeug-Unfall am Flughafen Miami haben in einem Wagen gesessen, mit dem der Jet zusammengestoßen ist. Zur Nachricht

7. Konkurrenz für SpaceX-Aktie: Deutsch-Französisches Start-up TEC sammelt fast halbe Milliarde für Riesenrakete

Ein erst 2021 gegründetes Raumfahrtunternehmen hat bei wagemutigen Investoren 450 Millionen Dollar für die Entwicklung einer Riesenrakete und einer Astronautenkapsel eingeworben. Zur Nachricht

8. SpaceX-Aktie vor Starship-Test: Testflug 14 könnte schon am 15. September starten

Ein FCC-Antrag nennt den 15. September als Starttermin für Starship-Testflug 14. Erstmals sollen operative V3-Starlink-Satelliten die Konstellationskapazität steigern. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel angesichts neuer gegenseitiger Angriffe am persischen Golf weiter zugelegt.

10. Euro etwas fester

Der Euro zieht am Mittwochmorgen leicht an.