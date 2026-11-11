Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

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11.11.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX fester erwartet

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,86 Prozent höher bei 26.574,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

Der Nikkei 225 klettert um 1,37 Prozent auf 61.290,78 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland legt daneben der Shanghai Composite moderatere 0,59 Prozent auf 3.685,40 Zähler zu.

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In Hongkong zeigt sich der Hang Seng unterdessen 0,6 Prozent tiefer bei 24.408,92 Punkten.

3. Siemens Energy-Aktie: Nach dem Rekordjahr soll das Wachstum weitergehen

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy setzt sich nach einem Rekordjahr 2025/26 weitere ehrgeizige Wachstumsziele für die kommenden Jahre. Zur Nachricht

4. RWE-Aktie: Energiehandel auch im dritten Quartal stark – Erwartungen geschlagen

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Das starke Abschneiden beim Handel mit Energie hat sich bei RWE im dritten Quartal fortgesetzt und wird den Energiekonzern auch auf Jahressicht insgesamt anschieben. Zur Nachricht

5. E.ON-Aktie: Leichtes Gewinnplus, Investitionsziel bekräftigt

Der Energiekonzern E.ON hält an seinen Investitionsplänen fest. Zugleich konnte der Essener Versorger seinen Gewinn in den ersten neun Monaten leicht steigern. Zur Nachricht

6. Brenntag-Aktie: Jahresergebnis am oberen Ende der Prognose erwartet

Der Chemikalienhändler Brenntag hat im dritten Quartal 2026 Umsatz und Ergebnis trotz höherer Beschaffungs - und Logistikkosten gesteigert und seine Jahresprognose bekräftigt. Zur Nachricht

7. CoreWeave-Aktie gefragt: Umsatz übertrifft die eigene Prognose - Ausblick angehoben

Der KI-Infrastrukturanbieter CoreWeave wächst schneller als selbst angekündigt, doch ein Kostenblock legt noch stärker zu. Zur Nachricht

8. GCP-Aktie: Wohnungsvermieter wird nach LEG-Einstieg optimistischer

Der Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties (GCP) hat nach seinem Einstieg beim Konkurrenten LEG Immobilien wie erwartet die Prognose für das operative Ergebnis leicht erhöht. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise verzeichnen am Mittwochmorgen Gewinne.

10. Euro schwächelt

Der Euro gibt zum US-Dollar leicht nach.