Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX fester erwartet
Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,86 Prozent höher bei 26.574,00 Punkten.
2. Börsen in Fernost uneins
Der Nikkei 225 klettert um 1,37 Prozent auf 61.290,78 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland legt daneben der Shanghai Composite moderatere 0,59 Prozent auf 3.685,40 Zähler zu.
In Hongkong zeigt sich der Hang Seng unterdessen 0,6 Prozent tiefer bei 24.408,92 Punkten.
3. Siemens Energy-Aktie: Nach dem Rekordjahr soll das Wachstum weitergehen
Der Energietechnikkonzern Siemens Energy setzt sich nach einem Rekordjahr 2025/26 weitere ehrgeizige Wachstumsziele für die kommenden Jahre. Zur Nachricht
4. RWE-Aktie: Energiehandel auch im dritten Quartal stark – Erwartungen geschlagen
Das starke Abschneiden beim Handel mit Energie hat sich bei RWE im dritten Quartal fortgesetzt und wird den Energiekonzern auch auf Jahressicht insgesamt anschieben. Zur Nachricht
5. E.ON-Aktie: Leichtes Gewinnplus, Investitionsziel bekräftigt
Der Energiekonzern E.ON hält an seinen Investitionsplänen fest. Zugleich konnte der Essener Versorger seinen Gewinn in den ersten neun Monaten leicht steigern. Zur Nachricht
6. Brenntag-Aktie: Jahresergebnis am oberen Ende der Prognose erwartet
Der Chemikalienhändler Brenntag hat im dritten Quartal 2026 Umsatz und Ergebnis trotz höherer Beschaffungs - und Logistikkosten gesteigert und seine Jahresprognose bekräftigt. Zur Nachricht
7. CoreWeave-Aktie gefragt: Umsatz übertrifft die eigene Prognose - Ausblick angehoben
Der KI-Infrastrukturanbieter CoreWeave wächst schneller als selbst angekündigt, doch ein Kostenblock legt noch stärker zu. Zur Nachricht
8. GCP-Aktie: Wohnungsvermieter wird nach LEG-Einstieg optimistischer
Der Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties (GCP) hat nach seinem Einstieg beim Konkurrenten LEG Immobilien wie erwartet die Prognose für das operative Ergebnis leicht erhöht. Zur Nachricht
9. Ölpreise steigen
Die Ölpreise verzeichnen am Mittwochmorgen Gewinne.
10. Euro schwächelt
Der Euro gibt zum US-Dollar leicht nach.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ölpreis (Brent)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ölpreis (Brent)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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