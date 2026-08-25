Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen - Broadcom-Bilanz voraus

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02.09.26 08:01 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX im Minus erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich zeitweise in Rot.

2. Börsen in Fernost geben ab

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise kräftige 2,76 Prozent auf 64.386,34 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,89 Prozent tiefer bei 3.944,34 Zählern.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil 0,7 Prozent schwächer bei 25.152,33 Einheiten.

3. HUGO BOSS-Aktie: Abbruch des Aktienrückkaufs - Reaktion auf den Einstieg von Frasers

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Der Modekonzern HUGO BOSS beendet sein erst am 24. August gestartete Aktienrückkaufprogramm in einer Woche. Hintergrund der Entscheidung des Vorstands seien aktuelle Aussagen der Frasers Group, teilten die Metzinger am Dienstagabend mit. Zur Nachricht

4. Aktien von VW und Prosus fliegen raus - Nokia und Engie neu im EURO STOXX 50

Der Börsenbetreiber Stoxx hat am Dienstag Änderungen in der Zusammensetzung der Indizes EURO STOXX 50 und Stoxx 50 mitgeteilt. Zur Nachricht

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5. VW-Aktie im Blick: Expertin fordert schnelle Sparmaßnahmen

Zwischen Spardruck im Wettbewerb und Angst um Zehntausende Arbeitsplätze und ganze Werke: VW muss in der aktuellen Krise nach Ansicht der Automobilexpertin Helena Beron Wisbert zügig handeln, um die Perspektive für das Unternehmen zu verbessern. Zur Nachricht

6. Broadcom präsentiert Quartalsergebnis

In den USA dürften sich die Blicke nach der Schlussglocke auf Broadcom richten. Das Urgestein öffnet seine Bücher zur Einsicht. Weitere Bilanztermine und Ergebnisse

7. Apple-Aktie: iPhone-Hersteller benennt Lake Ontario in "Lake America" um

Nach dem Internetriesen Google hat nun auch Apple den Lake Ontario in seiner Karten-App in "Lake America" umgetauft und damit eine Vorgabe von US-Präsident Donald Trump übernommen. Zur Nachricht

8. Roche-Aktie: Pharmakonzern schließt Lizenzdeal für Blutkrebs-Medikament

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat eine Lizenzvereinbarung mit dem chinesischen Unternehmen Simcere Pharmaceutical zur Entwicklung eines Medikaments gegen Blutkrebs geschlossen. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen weiter

Die Ölpreise ziehen erneut an. So verteuerte sich der WTI um 0,48 auf 90,70 Dollar, während Brent um 0,65 auf 95,30 Dollar stieg.

10. Euro fällt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,158 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag.