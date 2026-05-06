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Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen - IonQ, Disney, Uber, Snap & Beyond Meat vor Zahlen

06.05.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Disney, Uber, Beyond Meat, Fluence Energy, Snap & IonQ an NASDAQ und NYSE vor Bilanzen im Fokus | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

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4.112,2 PKT 4,6 PKT 0,11%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX stärker erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich klar in der Gewinnzone.

2. Börsen in Fernost mit Gewinnen

In Tokio schloss der Nikkei 225 zuletzt 0,38 Prozent höher bei 59.513,12 Punkten. Auch am Mittwoch ruht hier das Geschäft.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite gegen 07:00 MESZ 1,27 Prozent auf 4.164,42 Einheiten.

In Hongkong notiert der Hang Seng 0,79 Prozent im Plus bei 26.104,42 Zählern.

Im südkoreanischen Seoul klettert der Kospi zeitweise um 6,46 Prozent nach oben auf 7.384,78 Punkte und erreichte ein neues Rekordhoch.

3. HENSOLDT-Aktie nach Auftragsflut im Fokus: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen

HENSOLDT hat im ersten Quartal angesichts der hohen Nachfrage nach Rüstungselektronik sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis wie erwartet gesteigert. Zur Nachricht

4. Berichtssaison in den USA in vollem Gange

Vorbörslich stehen bereits die Bilanzen von Walt Disney und Uber auf der Agenda. Nach der Schlussglocke an der Wall Street folgen dann noch Arm, Snap, IonQ, Fluence Energy und Beyond Meat. Zu den Ausblicken und weiteren Terminen

5. Continental-Aktie gefragt: Reifenkonzern überzeugt mit starkem Quartalsergebnis

Continental hat im ersten Quartal trotz leicht rückläufiger Umsätze die Profitabilität verbessert und die Markterwartungen übertroffen. Zur Nachricht

6. Infineon-Aktie fester: Chipkonzern hebt wegen des KI-Booms die Jahresprognose an

Infineon hebt angesichts einer "sehr dynamischen" Nachfrage nach Produkten für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren die Wachstums- und Margenerwartung für das laufende Geschäftsjahr an. Zur Nachricht

7. Daimler Truck-Aktie im Fokus: Prognose nach schwachem 1. Quartal bestätigt

Daimler Truck hat im ersten Quartal vor allem wegen einer schwachen Profitabilität des Geschäfts in Nordamerika deutlich weniger verdient, den Ausblick für das Gesamtjahr aber bekräftigt. Zur Nachricht

8. Novo Nordisk-Aktie zieht an: Wegovy-Pille befeuert Prognose-Anhebung trotz Preisdrucks

Novo Nordisk beeindruckt zum Jahresauftakt 2026 mit einem massiven Launch-Erfolg der oralen Wegovy-Variante und hebt die Jahresprognose an. Zur Nachricht

9. Fresenius-Aktie mit Gewinnen: Gesundheitskonzern wächst profitabel und bestätigt Jahresziele

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat nach einem soliden Auftaktquartal seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 bekräftigt. Zur Nachricht

10. Zalando-Aktie mit Kursplus: Deutliches Wachstum trotz Nachsteuerverlust - Ausblick bestätigt

Zalando hat im ersten Quartal das Wachstum deutlich beschleunigt im Vorjahresvergleich und hat auch beim bereinigten operativen Gewinn (EBIT) zugelegt sowie die Marge verbessert. Zur Nachricht

Bildquellen: Travis Wolfe / Shutterstock.com

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