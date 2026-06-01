10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX etwas tiefer erwartet

Der DAX dürfte mit leichten Verlusten starten. Die Lage an den Weltbörsen bleibt am Mittwoch von großer Unsicherheit geprägt, da eine erneute Schwäche im globalen Tech-Sektor und die wechselseitigen Angriffe im Iran-Krieg die Anleger belasten.

2. Börsen in Fernost mit Verlusten

Die Märkte in Asien verzeichnen zur Wochenmitte Abschläge. In Tokio verbucht der Nikkei 225 zeitweise ein Minus von 2,04 Prozent auf 64.081,60 Punkte. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zeitweise um 0,92 Prozent auf 3.972,95 Punkte abwärts. In Hongkong gibt daneben der Hang Seng 1,02 Prozent auf 24.314,34 Punkte ab.

3. KRONES bestätigt Ziele und erhöht Dividende

KRONES hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sowie die bis 2028 angestrebten Mittelfristziele bestätigt und will für 2025 eine höhere Dividende zahlen. Zur Nachricht

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4. Bilanzsaison in den letzten Zügen

Nach dem Handelsende an der Wall Street wird IT-Urgestein Oracle Anlegern einen Blick in die Bücher gewähren. Weitere Bilanztermine und Ergebnisse

5. Nahost-Konflikt verschärft sich: Gegenseitige Angriffe zwischen USA und Iran

Die USA und der Iran haben sich in der Golfregion trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen über ein Kriegsende erneut gegenseitig angegriffen. Zur Nachricht

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6. UniCredit schnappt sich weitere Commerzbank-Anteile - Aktie im Plus

Die italienische Großbank UniCredit hat mit ihrem Übernahmeangebot für die Commerzbank weitere Aktien angedient bekommen. Zur Nachricht

7. Goldpreis fällt auf Elf-Wochen-Tief - Nahost-Eskalation belastet den Markt

Der Goldpreis fällt den vierten Tag in Folge. Im frühen Mittwochshandel rutschte er auf den tiefsten Stand seit elf Wochen ab. Zur Nachricht

8. Warum eine Fusion der Aktien von Tesla und SpaceX Sinn machen könnte

Folgt auf das SpaceX-Mega-IPO bald die Fusion mit Tesla? Während manche den Schritt als sinnvoll sehen, müssen Anleger jetzt Chancen und Risiken genau abwägen. Zur Nachricht

9. Ölpreise bleiben auf hohem Niveau

Die Ölpreise zeigen sich weiter auf hohem Niveau. Brent kostet am MOrgen 91,60 US-Dollar je Barrel, für WTI wird ein Preis von 88,18 US-Dollar aufgerufen.

10. Euro zum Dollar höher

Der Euro gewinnt zum Dollar leicht an Wert und zeigt sich am Morgen bei 1,1552.