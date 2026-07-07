Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen - Tesla, Alphabet, IBM & ServiceNow vor Zahlen im Blick

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22.07.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX etwas fester erwartet

Der DAX gewinnt vorbörslich zeitweise leicht.

2. Börsen in Fernost uneins

Der Nikkei 225 gewinnt zeitweise 0,33 Prozent auf 66.429,32 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ist jedoch kaum Bewegung zu sehen: Der Shanghai Composite steigt minimale 0,05 Prozent auf 3.866,29 Indexpunkte.

Im Minus präsentiert sich dagegen der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng stellenweise 1,14 Prozent auf 24.846,47 Zähler abgibt.

3. Airbus-Aktie legt zu: Flugzeugbauer erhöht Gewinnziele bis 2029 und kündigt Aktienrückkauf an

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Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus will seinen Gewinn in den kommenden Jahren kräftig nach oben treiben. Zur Nachricht

4. Zahlenreigen an der Wall Street

In den USA nimmt die Bilanzsaison Fahrt auf: Nach Börsenschluss an der Wall Street öffnen unter anderem Tesla, Alphabet, IBM und ServiceNow ihre Bücher. Weitere Bilanztermine und Ergebnisse

5. Iberdrola-Aktie: Energiekonzern kauft finnischen Netzbetreiber Caruna für 2,1 Mrd Euro

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Iberdrola baut seine Präsenz in Finnland mit einem milliardenschweren Zukauf aus. Wie der spanische Energiekonzern mitteilte, übernimmt er eine Mehrheit von 80 Prozent an dem wichtigsten finnischen Stromnetzbetreiber Caruna für 2,01 Milliarden Euro.Zur Nachricht

6. Prognose-Knaller: GEA liefert Überraschung auf ganzer Linie

GEA hat mit vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal die Erwartungen der Analysten bei Auftragseingang, Umsatz und operativem Ergebnis übertroffen.Zur Nachricht

7. Aktien von Novo Nordisk, Bayer und Co.: Trump erhöht Druck auf Pharmaindustrie mit neuen Zollplänen

US-Präsident Donald Trump will mit der Androhung von neuen Zöllen Arzneimittelfirmen dazu drängen, Medikamente in den USA zu produzieren. Ab Sommer 2028 sollen zunächst für ein Jahr Sonderabgaben in Höhe von 100 Prozent auf sogenannten Generika fällig werden, danach soll der Wert auf 200 Prozent steigen, wie Trump auf der Plattform Truth Social ankündigte. Zur Nachricht

8. FRIEDRICH VORWERK-Aktie: Konzern hebt Gewinnprognose nach starkem Halbjahr an

Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen FRIEDRICH VORWERK hebt dank einer deutlich gestiegenen Profitabilität im ersten Halbjahr seine Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr an. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen wieder

Die Ölpreise ziehen an. So verteuerte sich der WTI um 1,1 auf 85,44 Dollar, während Brent um 1,25 auf 92,26 Dollar stieg.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1408 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.