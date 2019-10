Das Wichtigste zum Wochenschluss an der Börse

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor dem offiziellen Handelsstart höher bei um die 12.249 Einheiten.

2. Börsen in Asien in Grün

In Japan zeigt sich der Leitindex Nikkei 1,12 Prozent stärker bei 21.792,72 Zählern. Der Shanghai Composite steigt um 0,85 Prozent auf 2.972,71 Einheiten. Der Hang Seng legt 2,53 Prozent auf 26.357,57 Punkte zu (Stand: 07:55 Uhr MESZ).

3. SAP-Aktie: SAP steigert Gewinn überproportional - Chef tritt zurück

Die Prognose für 2019 sowie die Ziele für 2020 und 2023 bestätigte der DAX-Konzern. SAP bekommt zwei neue Chefs. Zur Nachricht

4. Gewinnwarnung: HUGO BOSS senkt Jahresprognose

Der Modekonzern HUGO BOSS AG kann seine Jahresziele nach einem schwachen dritten Quartal nicht halten. Zur Nachricht

5. Trump: Handelsgespräche mit China laufen wirklich gut

US-Präsident Donald Trump hat sich positiv über den Verlauf der neuen Handelsgespräche zwischen den USA und China geäußert. Die Verhandlungen liefen "wirklich gut", sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) in Washington. Zur Nachricht

6. Shop Apotheke profitiert von starker Nachfrage

Der Online-Medikamentenhändler Shop Apotheke hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres von gestiegenen Bestellungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz profitiert. Zur Nachricht

7. Johnson und Varadkar sehen möglichen Ausweg aus Brexit-Streit

Im verfahrenen Brexit-Streit sind der britische Regierungschef Boris Johnson und sein irischer Kollege Leo Varadkar einer Lösung deutlich näher gekommen. Ein Deal bis zum 31. Oktober sei noch möglich, sagte Varadkar am Donnerstag nach einem über zweistündigen Gespräch mit Johnson in der Nähe von Liverpool. Zur Nachricht

8. Dyson gibt Pläne für Elektroauto auf

Der Hausgeräte-Spezialist Dyson gibt seine ambitionierten Pläne für den Einstieg ins Geschäft mit Elektroautos auf. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise haben am Freitag etwas zugelegt. Sie konnten damit an den deutlichen Anstieg vom Vortag anknüpfen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 59,51 US-Dollar. Das waren 41 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 35 Cent auf 53,90 Dollar.

10. Euro legt weiter zu

Der Euro hat am Freitag an die Kursgewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft und weiter zugelegt. Am Morgen stieg die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1020 US-Dollar, nachdem sie in der Nacht an der Marke von 1,10 Dollar gehandelt worden war. Am Vortag hatte der Kurs bei 1,1034 Dollar zeitweise den höchsten Stand seit 20. September erreicht.

