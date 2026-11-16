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10 vor 9

Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - Ballard Power-Aktie vor Zahlen im Fokus

Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - Ballard Power-Aktie vor Zahlen im Fokus

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
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Shanghai Composite
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News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX ohne große Ausschläge erwartet

Der DAX bewegt sich zum Wochenstart vorbörslich in einer engen Range um seinen Schlusskurs von Freitag.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich tiefer

Der Nikkei 225 zum Wochenstart zeitweise 2,42 Prozent auf 59.660,14 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,9 Prozent auf 3.601,74 Punkte ab.

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In Hongkong steigt der Hang Seng unterdessen um 0,64 Prozent auf 23.789,88 Punkte.

3. NVIDIA-Aktie: HSBC stuft ab, Börsenwert unter 4 Billionen US-Dollar – Investoren bringen Huang-Rückkehr ins Spiel

Analysten sind sich bei NVIDIA nicht mehr einig, und zwei Großinvestoren wollen sogar die Tür für den zurückgetretenen Gründer offenhalten. Zur Nachricht

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5. Ballard Power-Bilanz auf der Agenda

Am Nachmittag rückt Ballard Power mit der Quartalsvorlage in den Fokus. Zu erfolgten Bilanzen und weiteren Terminen im Überblick

5. VW-Aktie im Fokus: Konzernchef Blume peilt für 2030 Rekordrendite an

Trotz der derzeitigen Krise setzt Volkswagen-Chef Oliver Blume dem Autokonzern große Ziele: Bis 2030 peilt er eine Rendite an, die VW noch nie erreicht hat. Zur Nachricht

6. BMW-Aktie: Konzern ruft Hunderttausende Autos in den USA zurück

Der Autobauer BMW ruft in den Vereinigten Staaten mehr als 720.000 Fahrzeuge wegen Brandgefahr im Zusammenhang mit defekten Wasserpumpen zurück. Zur Nachricht

7. SpaceX fängt Starship-Oberstufe erstmals auf: Was der Meilenstein für die SpaceX-Aktie bedeutet

Erstmals ist eine Starship-Oberstufe nach einem Flug durchs All in den Greifarmen des Startturms gelandet, und Analysten sehen darin mehr als einen technischen Erfolg. Zur Nachricht

8. Microsoft-Aktie im Blick: Service nach Störung komplett wiederhergestellt

Die schwerwiegende Störung bei den Büroprogrammen des Software-Konzerns Microsoft ist nach dessen Angaben behoben. Zur Nachricht

9. Ölpreise treten auf der Stelle

Die Ölpreise haben sich zum Wochenauftakt kaum vom Fleck gerührt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 95,74 US-Dollar. Damit fiel der Preis der Referenzsorte leicht um 0,10 Prozent.

10. Euro im Blick

Der Euro kostet am Montagmorgen zeitweise 1,1012 US-Dollar.

Bildquellen: alphaspirit / Shutterstock.com

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