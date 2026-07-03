DAX vor neuen Rekorden - Börsen-Update: 10 News, die Sie kennen sollten
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX vor neuen Rekorden
Der DAX dürfte den vierten Gewinntag in Folge anstreben. Dabei wird er voraussichtlich auf Rekordjagd bleiben, nachdem es am Vortag bis auf 25.655,82 und damit auf das erste Rekordhoch seit Januar nach oben gegangen war.
2. Börsen in Fernost mit Gewinnen
An den Börsen in Fernost bewegen sich am Freitag auf grünem Terrain. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 1,21 Prozent auf 69.563,64 Punkte. Auf dem chinesischen Festland geht es daneben für den Shanghai Composite 0,65 Prozent auf 4.055,10 Zähler nach oben. Der Hang Seng gewinnt unterdessen 0,98 Prozent auf 23.280.91 Punkte.
3. Aktien von Allianz und SAP fallen aus den Top 100, Siemens hält die Stellung: Deutschland bleibt ein Börsenzwerg
Der KI-Boom treibt vor allem die Bewertungen großer US-Technologiekonzerne. Siemens ist das einzige deutsche Unternehmen unter den 100 wertvollsten börsennotierten Konzernen der Welt. Zur Nachricht
4. Volkswagen-Aufsichtsrätin lehnt Werksschließungen als Krisenlösung ab
Mögliche Werksschließungen bei Volkswagen stoßen im Aufsichtsrat des Autokonzerns auf Widerstand. "Einfach nur Werke zu schließen, wäre viel zu kurz gesprungen. Zur Nachricht
5. Rheinmetall: Absage von Fregatte F126 dürfte Einbußen nach sich ziehen
Der Rüstungskonzern Rheinmetall bewertet derzeit die Auswirkungen der Stornierung des Programms für die Fregatte F126. Das erwartete Nominationsziel dürfte nicht erreicht werden. Zur Nachricht
6. KION-Aktie behält Kaufempfehlung: Analyst macht Anlegern vor den Zahlen Hoffnung
Bernstein Research hält an seiner positiven Einschätzung der KION-Aktie fest. Vor den Quartalszahlen Ende Juli erwartet Analyst Philippe Lorrain ein solides zweites Quartal. Zur Nachricht
7. JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Bank auf 41 Euro
ie US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Nachricht
8. RENK mit nächstem Rüstungsdeal? Offenbar große Übernahme im Marinegeschäft geplant
RENK will laut einem Medienbericht sein Marinegeschäft ausbauen und steht offenbar vor einer millionenschweren Übernahme. Zur Nachricht
9. Ölpreise ziehen leicht an
Die Ölpreise legen am Freitag leicht zu. Brent kostet 72,28 US-Dollar je Barrel, für WTI wird ein Preis von 69,02 US-Dollar je Barrel aufgerufen.
10. Euro hält sich klar über 1,14 US-Dollar
Der Euro hat am Freitag seine Kursgewinne vom Vortag verteidigt und sich klar über der Marke von 1,14 US-Dollar gehalten.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ölpreis (Brent)
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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