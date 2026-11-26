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Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX höher erwartet

Der DAX dürfte vorbörslichen Indikationen zufolge mit Gewinnen in den Donnerstagshandel einsteigen und die Marke von 25.000 Punkten zurückerobern.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich höher

In Fernost dominieren am Donnerstag die Käufer. Der Nikkei 225 stieg am Donnerstag um 0,56 Prozent auf 57.330,62 Punkte. Auf dem chinesischen Festland ist der Shanghai Composite unterdessen weniger freundlich unterwegs und verliert zeitweise 0,57 Prozent auf 3.456,50 Zähler. In Hongkong gewinnt der Hang Seng derweil 1,49 Prozent auf 22.294,12 Einheiten. Der südkoreanische KOSPI gewann nach dem Einbruch des Vortages 1,46 Prozent und schloß bei 4.765,99 Indexpunkten.

3. Bitcoin steigt wieder über 60.000 Dollar – doch der Abwärtstrend hält an

Der Bitcoin hat sich nach dem jüngsten Kursrutsch wieder etwas über die Marke von 60.000 Dollar zurückgekämpft. Doch der November bleibt tiefrot. Zur Nachricht

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4. VW- und BMW-Aktie im Blick: Ausländische Hersteller wie BYD und Tesla gewinnen den deutschen E-Automarkt

Der deutsche Elektroautomarkt wächst, doch die heimischen Autobauer können davon offenbar nur bedingt profitieren. Zur Nachricht

5. SpaceX-Aktie legt zu: Elon Musk darf KI-Rechenzentren in den Orbit bringen

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SpaceX will mit Rechenzentren im Erdorbit eine neue Infrastruktur für KI-Anwendungen schaffen. Dafür hat Elon Musks Raumfahrtunternehmen nun eine weitreichende Genehmigung der US-Regulierungsbehörde FCC erhalten. Zur Nachricht

6. Palantir bekommt Konkurrenz aus Europa: A11 startet KI-Plattform Lumarc

Mit einer neuen KI-Software will das Berliner Technologieunternehmen A11 die Entscheidungsprozesse in Unternehmen beschleunigen und sich gegen etablierte US-Anbieter positionieren. Zur Nachricht

7. EU widerspricht Trump: Neue US-Zölle sorgen für heftige Kritik aus Europa

Die USA haben neue Zölle gegenüber China und dutzende weitere Länder angekündigt, die nach Ansicht der Trump-Regierung amerikanischen Unternehmen schaden, indem sie ihre heimische Industrieproduktion unterstützen. Zur Nachricht

8. Goldpreis erholt sich nach 15-Monats-Tief - Belastungsfaktoren bleiben

Der Goldpreis versucht nach einem kräftigen Rückschlag eine Stabilisierung, doch steigende Zinserwartungen und die anhaltende Risikoaversion belasten das Edelmetall. Zur Nachricht

9. Ölpreise wieder höher

Die Ölpreise legen am Donnerstag leicht zu. Brent kostet 95,13 US-Dollar je Barrel, WTI wird bei 84,09 US-Dollar gehandelt.

10. Euro zum Dollar etwas tiefer

Der Euro gibt an Morgen zur US-Valuta leicht nach, EUR/USD werden bei 1,0965 gehandelt.