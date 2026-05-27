DAX25.124 +0,5%Est506.108 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5600 -4,6%Nas27.094 ±0,0%Bitcoin57.910 +0,9%Euro1,1618 -0,1%Öl97,60 +1,7%Gold4.459 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Marvell Technology A3CNLD Lufthansa 823212 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- ASML im Fokus
Top News
Nach Rekorden in Japan und USA: DAX-Anleger bleiben zurückhaltend Nach Rekorden in Japan und USA: DAX-Anleger bleiben zurückhaltend
BSW-Umfrage: Welches Investment-Thema ist derzeit für Sie am interessantesten?  BSW-Umfrage: Welches Investment-Thema ist derzeit für Sie am interessantesten? 
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
10 vor 9

Die 10 wichtigsten Fakten zum Wochenhalbzeit-Handel

03.06.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
97,60 USD 1,66 USD 1,73%
News
Ölpreis (WTI)
95,51 USD 1,75 USD 1,87%
News
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1618 USD -0,0016 USD -0,14%
Charts|News
Indizes
DAX 40
25.124,2 PKT 121,1 PKT 0,48%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.038,3 PKT 640,1 PKT 2,52%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
68.459,2 PKT 1.725,0 PKT 2,58%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.075,1 PKT 17,4 PKT 0,43%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor stabilem Start

Der DAX sowie der TecDAX dürften sich zum Sitzungsstart nur wenig bewegen.

2. Börsen in Fernost bewegen sich mehrheitlich im Plus

In Tokio verbucht der Nikkei 225 zeitweise ein Plus von 2,74 Prozent auf 68.564,25 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 0,44 Prozent auf 4.093,19 Zähler.

In Hongkong geht es für den Hang Seng 1,71 Prozent auf 25.592,02 Indexpunkte nach unten.

3. BASF-Aktie: EU gibt grünes Licht für BASF-Verkauf an Carlyle - mit Auflagen

Die EU-Kommission hat den Verkauf des Lacke-Geschäfts des Chemiekonzerns BASF an den US-Finanzinvestor Carlyle unter Auflagen genehmigt. Zur Nachricht

4. JPMorgan schraubt Kursziel für ASML-Aktie deutlich nach oben

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML deutlich angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Nachricht

5. Druckenmiller baut Depot um: Massiver Natera-Ausbau und Argentinien-Wette zündet

Das in New York ansässige Duquesne Family Office des legendären Starinvestors Stanley Druckenmiller wirbelte im ersten Quartal 2026 sein US-Aktienportfolio kräftig durcheinander. Zur Nachricht

6. Goldpreis wieder auf Rekordkurs? Experte sieht nächste Rally bereits anlaufen

WisdomTree-Experte Nitesh Shah sieht trotz heftiger Schwankungen Gold im Aufwärtstrend. Neue Nachfragetreiber könnten den Preis auf Rekordniveau treiben. Zur Nachricht

7. Anleihen-ETFs verstehen: Warum die Duration entscheidend ist

Wer in Anleihen-ETFs investiert, schaut oft zuerst auf die Kosten. Doch die entscheidende Risikokennzahl ist eine andere: die Duration. Zur Nachricht

8. SpaceX vor IPO: Welche anderen Aktien Anleger jetzt im Blick haben sollten

Die Raumfahrt- und Satellitenbranche zeigt derzeit deutliche Kursbewegungen. Diese könnten mit dem erwarteten SpaceX-Börsengang sowie staatlichen Raumfahrtprogrammen zusammenhängen. Zur Nachricht

9. Ölpreise machen am Mittwoch Gewinne

Die Ölpreise haben Mittwoch im frühen Handel im Zuge der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg wieder zugelegt und damit ihren Aufwärtstrend seit gestern Nachmittag fortgesetzt.

10. Euro bewegt sich kaum vom Fleck

Der Euro hat sich am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar weiter stabil gehalten.

Bildquellen: Sergieiev / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:19Nach Rekorden in Japan und USA: DAX-Anleger bleiben zurückhaltend
08:17Aktien Frankfurt Ausblick: Leichter Dämpfer für den Dax - Spannungen in Nahost
08:15DAX: Konsolidierung hält an – Richten sich die Blicke auf die nächsten Widerstände?
08:15DAX: Konsolidierung hält an – Richten sich die Blicke auf die nächsten Widerstände?
08:05Airbus A350-1000ULR: Ultra-Langstreckenjet absolviert Erstflug
08:00Die 10 wichtigsten Fakten zum Wochenhalbzeit-Handel
07:37Saudia setzt im Airbus A321 XLR auf Panasonic
07:36dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Träger Start erwartet
mehr