Die 10 wichtigsten Fakten zum Wochenhalbzeit-Handel
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX vor stabilem Start
Der DAX sowie der TecDAX dürften sich zum Sitzungsstart nur wenig bewegen.
2. Börsen in Fernost bewegen sich mehrheitlich im Plus
In Tokio verbucht der Nikkei 225 zeitweise ein Plus von 2,74 Prozent auf 68.564,25 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 0,44 Prozent auf 4.093,19 Zähler.
In Hongkong geht es für den Hang Seng 1,71 Prozent auf 25.592,02 Indexpunkte nach unten.
3. BASF-Aktie: EU gibt grünes Licht für BASF-Verkauf an Carlyle - mit Auflagen
Die EU-Kommission hat den Verkauf des Lacke-Geschäfts des Chemiekonzerns BASF an den US-Finanzinvestor Carlyle unter Auflagen genehmigt. Zur Nachricht
4. JPMorgan schraubt Kursziel für ASML-Aktie deutlich nach oben
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML deutlich angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Nachricht
5. Druckenmiller baut Depot um: Massiver Natera-Ausbau und Argentinien-Wette zündet
Das in New York ansässige Duquesne Family Office des legendären Starinvestors Stanley Druckenmiller wirbelte im ersten Quartal 2026 sein US-Aktienportfolio kräftig durcheinander. Zur Nachricht
6. Goldpreis wieder auf Rekordkurs? Experte sieht nächste Rally bereits anlaufen
WisdomTree-Experte Nitesh Shah sieht trotz heftiger Schwankungen Gold im Aufwärtstrend. Neue Nachfragetreiber könnten den Preis auf Rekordniveau treiben. Zur Nachricht
7. Anleihen-ETFs verstehen: Warum die Duration entscheidend ist
Wer in Anleihen-ETFs investiert, schaut oft zuerst auf die Kosten. Doch die entscheidende Risikokennzahl ist eine andere: die Duration. Zur Nachricht
8. SpaceX vor IPO: Welche anderen Aktien Anleger jetzt im Blick haben sollten
Die Raumfahrt- und Satellitenbranche zeigt derzeit deutliche Kursbewegungen. Diese könnten mit dem erwarteten SpaceX-Börsengang sowie staatlichen Raumfahrtprogrammen zusammenhängen. Zur Nachricht
9. Ölpreise machen am Mittwoch Gewinne
Die Ölpreise haben Mittwoch im frühen Handel im Zuge der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg wieder zugelegt und damit ihren Aufwärtstrend seit gestern Nachmittag fortgesetzt.
10. Euro bewegt sich kaum vom Fleck
Der Euro hat sich am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar weiter stabil gehalten.
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