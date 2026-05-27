10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX vor stabilem Start

Der DAX sowie der TecDAX dürften sich zum Sitzungsstart nur wenig bewegen.

2. Börsen in Fernost bewegen sich mehrheitlich im Plus

In Tokio verbucht der Nikkei 225 zeitweise ein Plus von 2,74 Prozent auf 68.564,25 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 0,44 Prozent auf 4.093,19 Zähler.

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In Hongkong geht es für den Hang Seng 1,71 Prozent auf 25.592,02 Indexpunkte nach unten.

3. BASF-Aktie: EU gibt grünes Licht für BASF-Verkauf an Carlyle - mit Auflagen

Die EU-Kommission hat den Verkauf des Lacke-Geschäfts des Chemiekonzerns BASF an den US-Finanzinvestor Carlyle unter Auflagen genehmigt. Zur Nachricht

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4. JPMorgan schraubt Kursziel für ASML-Aktie deutlich nach oben

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML deutlich angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Nachricht

5. Druckenmiller baut Depot um: Massiver Natera-Ausbau und Argentinien-Wette zündet

Das in New York ansässige Duquesne Family Office des legendären Starinvestors Stanley Druckenmiller wirbelte im ersten Quartal 2026 sein US-Aktienportfolio kräftig durcheinander. Zur Nachricht

6. Goldpreis wieder auf Rekordkurs? Experte sieht nächste Rally bereits anlaufen

WisdomTree-Experte Nitesh Shah sieht trotz heftiger Schwankungen Gold im Aufwärtstrend. Neue Nachfragetreiber könnten den Preis auf Rekordniveau treiben. Zur Nachricht

7. Anleihen-ETFs verstehen: Warum die Duration entscheidend ist

Wer in Anleihen-ETFs investiert, schaut oft zuerst auf die Kosten. Doch die entscheidende Risikokennzahl ist eine andere: die Duration. Zur Nachricht

8. SpaceX vor IPO: Welche anderen Aktien Anleger jetzt im Blick haben sollten

Die Raumfahrt- und Satellitenbranche zeigt derzeit deutliche Kursbewegungen. Diese könnten mit dem erwarteten SpaceX-Börsengang sowie staatlichen Raumfahrtprogrammen zusammenhängen. Zur Nachricht

9. Ölpreise machen am Mittwoch Gewinne

Die Ölpreise haben Mittwoch im frühen Handel im Zuge der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg wieder zugelegt und damit ihren Aufwärtstrend seit gestern Nachmittag fortgesetzt.

10. Euro bewegt sich kaum vom Fleck

Der Euro hat sich am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar weiter stabil gehalten.