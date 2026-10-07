Die 10 wichtigsten Fakten zum Wochenhalbzeit-Handel

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07.10.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX schwächer erwartet

Der DAX bewegt sich zur Wochenmitte vorbörslich in der Verlustzone.

2. Börsen in Fernost tiefer

Der Nikkei 225 verliert am Mittwoch zeitweise 0,7 Prozent im Plus bei 70.188,99 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ruht der Handel auch zur Wochenmitte, vergangenen Mittwoch hatte der Shanghai Composite 0,31 Prozent auf 3.842,20 Zähler gewonnen.

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In Hongkong notiert der Hang Seng 0,53 Prozent tiefer bei 24.151,90 Zählern.

3. Porsche-Aktie im Blick: Konzern präsentiert neuen strategischen Kurs

Der Sport- und Geländewagenbauer Porsche AG stellt am Mittwoch (9.00 Uhr) auf einem Kapitalmarkttag seine Strategie für die kommenden Jahre vor. Zur Nachricht

4. Zalando-Aktie im Fokus: Weiterhin keine Dividende geplant - 'Lifestyle-KI' soll kommen

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Anteilseigner des Moderiesen gehen weiter leer aus: Der Online-Händler Zalando will weiterhin keine Dividende ausschütten. Zur Nachricht

5. Job-Hammer bei DEUTZ: Motorenbauer will offenbar Hunderte Stellen abbauen - was das für die Aktie bedeutet

Der Motorenbauer DEUTZ möchte an seinem Kölner Stammwerk erneut Personal abbauen. Zur Nachricht

6. Nordex-Aktie im Fokus: Neue Windkraft-Aufträge in der Türkei über 389 Megawatt

Der Windturbinenbauer Nordex hat sich mehrere Aufträge in der Türkei gesichert. Zur Nachricht

7. Erhöhte Spannung beim Goldpreis: Anleger blicken auf das Fed-Protokoll

Der Goldpreis hat im frühen Mittwochshandel leicht nachgegeben. Anleger warten nun auf das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung. Zur Nachricht

8. Treasury-Ausverkauf: Standard Chartered wittert die Einstiegschance

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg im September so stark wie seit 2022 nicht mehr. Das Chief Investment Office der Bank Standard Chartered sieht Einstiegschancen. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise legen zur Wochenmitte leicht zu. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent steigt auf 101,33 US-Dollar. Das sind 0,75 Dollar mehr als am Vortag. Ein Barrel der Sorte WTI kostet derweil 89,92 US-Dollar und damit 0,48 US-Dollar mehr.

10. Euro hält sich über 1,12 US-Dollar

Der Euro notiert am Morgen zeitweise bei 1,1233 US-Dollar und hält ich damit weiter über der Marke von 1,12 US-Dollar, die er zum Wochenstart unterschritten hatte.