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Die 10 wichtigsten Fakten zum Wochenhalbzeit-Handel - Fed-Zinsentscheid & Bilanzen von Alphabet und Microsoft im Blick

Die 10 wichtigsten Fakten zum Wochenhalbzeit-Handel - Fed-Zinsentscheid & Bilanzen von Alphabet und Microsoft im Blick

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
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News | Analysen
Shanghai Composite
3,648.30 CNY -49.22 CNY -1.33 %
News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX tiefer erwartet

Der DAX gibt rund eine Stunde vor Börsenstart 0,33 Prozent auf 25.510,00 Punkte nach.

2. Börsen in Fernost fester

Der Nikkei 225 steigt 1,08 Prozent auf 63.954,19 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,81 Prozent höher bei 3.677,83 Zählern.

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In Hongkong klettert daneben der Hang Seng 0,25 Prozent auf 23.097,98 Punkte.

3. Quartalsvorlagen von ServiceNow, Alphabet und Microsoft auf der Agenda

Nach Handelsende an der Wall Street stehen die Bilanzen von Alphabet, Microsoft und ServiceNow an. Ausblicke, Termine und Ergebnisse

4. SK hynix-Aktie gefragt: Operativer Gewinn klettert dank KI-Boom - Dividende angekündigt

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Der KI-Boom beschert SK hynix ein Rekordquartal: Der Umsatz vervierfacht sich im Jahresvergleich. Die Aktie haussiert nach den Zahlen zweistellig. Zur Nachricht

5. Deutsche Bank-Aktie: Rekordjagd mit nächstem Milliardengewinn fortgesetzt

Die Deutsche Bank hat ihre Rekordjagd mit einem weiteren Milliardengewinn im dritten Quartal fortgesetzt. Zur Nachricht

6. Symrise-Aktie: Wachstum beschleunigt - Auf Kurs zu Jahreszielen

Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise hat sein Wachstum im dritten Quartal weiter beschleunigt. Zur Nachricht

7. Mercedes-Benz-Aktie: Mehr Gewinn nach schwachem Vorjahresquartal

Gewinnsprung auf niedriger Basis: Mercedes-Benz legt im dritten Quartal beim Konzernergebnis um 28 Prozent zu. Doch ein schwaches China-Geschäft dämpft den Jahresausblick. Zur Nachricht

8. BASF-Aktie: Ergebnisprognose 2026 erneut angehoben - Quartal besser als erwartet

Der weltgrößte Chemiekonzern BASF wird nach einem besser als erwarteten dritten Quartal noch einmal optimistischer für das Gesamtjahr. Zur Nachricht

9. Ölpreise klettern

Die Ölpreise sind am Mittwoch deutlich gestiegen.

10. Euro schwächelt

Der Euro gibt zum US-Dollar etwas nach.

Bildquellen: NUM LPPHOTO / Shutterstock.com

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