Die 10 wichtigsten Fakten zum Wochenhalbzeit-Handel - Warten auf Fed-Protokoll

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08:00

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX vorbörslich auf Richtungssuche

Der DAX zeigt sich vorbörslich unentschlossen. Die Richtung für den Markt ist nach den Vortagesverlusten unklar.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Börsen in Asien entwickeln sich zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. In Tokio fällt der Nikkei 225 zeitweise um 0,80 Prozent auf 67.711,55 Punkte. Auf dem chinesischen Festland sind unterdessen Gewinne zu sehen: Der Shanghai Composite legt zeitweise 0,20 Prozent auf 3.99,.41 Zähler zu. Der Hang Seng gewinnt daneben deutliche 2,87 Prozent auf 24.172,04 Indexpunkte. Besonders unter Druck gerät erneut der KOSPI, der 5,23 Prozent auf 7.255,91 Punkte verliert.

3. Airbus und MTU gründen JV für Wasserstoff-Brennstoffzellen-Triebwerk - Aktien im Fokus

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Airbus und MTU wollen ihre Zusammenarbeit deutlich ausbauen und ein gemeinsames Unternehmen für Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antriebe gründen. Zur Nachricht

4. Erneute Angriffe und Sanktionen stellen Iran-Abkommen auf die Probe

Nach Angriffen auf Tanker in der Straße von Hormus haben die USA militärische Ziele im Iran bombardiert und gelockerte Ölsanktionen wieder in Kraft gesetzt. Zur Nachricht

5. UniCredit will Ergebnis für Commerzbank-Übernahmeangebot vorlegen

Die UniCredit veröffentlicht das finale Ergebnis ihres Übernahmeangebots für die Commerzbank. Die Zahlen zeigen, wie groß die Unterstützung unter den Aktionären tatsächlich ist. Zur Nachricht

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6. BASF: Neues Werk in China entwickelt sich besser als erwartet

Rund 100 Tage nach Eröffnung eines 8,7 Milliarden Euro teuren Verbundstandorts in China hat BASF-Finanzvorstand Dirk Elvermann eine positive Bilanz gezogen. Zur Nachricht

7. BMW holt sich Platz zwei bei den Elektroautos zurück - VW bleibt Marktführer - Tesla rutscht ab

BMW hat sich im zweiten Quartal den zweiten Platz bei den Elektroauto-Neuzulassungen in Deutschland zurückerobert. Zur Nachricht

8. AstraZeneca-Aktie: Pharmakonzern lizenziert Atemwegsmedikament von Sino Biopharm ein

AstraZeneca übernimmt die exklusiven Rechte an dem experimentellen Atemwegswirkstoff TQC3721 außerhalb Chinas. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen erneut

Die Ölpreise sind am Mittwoch nach den erneuten Angriffen der Vereinigten Staaten auf den Iran kräftig gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im August legte im frühen Handel 2,6 Prozent auf 76,09 Dollar zu.

10. Euro zum Dollar etwas fester

Der Euro notiert zum Dollar bei 1,1418 und damit etwas fester als am Vortag.