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10 vor 9

Die wichtigsten 10 Fakten für Anleger am Dienstag

02.06.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
93,93 USD -1,32 USD -1,39%
News
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Charts|News|Analysen
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66.734,2 PKT -200,1 PKT -0,30%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.057,7 PKT -10,8 PKT -0,27%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor Gewinnen

Der DAX sowie der TecDAX werden im Plus erwartet.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich höher

In Tokio verbucht der Nikkei 225 zeitweise ein Minus von 0,44 Prozent auf 66.637,63 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 0,47 Prozent auf 4.076,94 Zähler.

In Hongkong geht es für den Hang Seng 1,86 Prozent auf 25.870,04 Indexpunkte nach oben.

3. ChatGPT im Visier: Florida verklagt OpenAI

Der US-Bundesstaat Florida wirft der KI-Firma OpenAI in einer Klage vor, die Nutzer ihrer Software ChatGPT zu gefährden. Zur Nachricht

4. GoPro-Aktie: Teure Speicherchips gefährden das Unternehmen

Der Actionkamera-Pionier GoPro sieht sich durch die stark gestiegenen Preise für Speicherchips in Existenznöten. Zur Nachricht

5. Kursrakete gezündet: HPE-Aktie explodiert nach starken Quartalszahlen

Aktien des Server- und Speicherlösungs-Spezialisten HPE sind am Montag nach US-Börsenschluss getrieben von KI-Euphorie kräftig gestiegen. Zur Nachricht

6. Trump: Gespräche mit Iran gehen weiter - Waffenruhe im Fokus

Die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran für ein mögliches Rahmenabkommen im Iran-Krieg gehen nach Aussage von US-Präsident Donald Trump weiter. Zur Nachricht

7. Prosus-Aktie im Blick: EU gibt Prosus mehr Zeit für Senkung von Delivery-Hero-Anteil

Prosus kann sich mit der vorgeschriebenen Senkung der Beteiligung an Delivery Hero mehr Zeit lassen. Zur Nachricht

8. Infineon-Aktie: Jefferies schraubt Kursziel nach oben

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon erhöht und die Einstufung belassen. Zur Nachricht

9. Siemens Energy-Aktie fester: Übernahme-Coup in Irland

Siemens Energy übernimmt die nordirische Camlin Group und will so seine Kompetenzen in den Bereichen digitale Stromnetze, Datenanalyse und Anlagenüberwachung stärken. Zur Nachricht

10. Rückenwind für heiß erwartete SpaceX-Aktie: Früher NVIDIA-Befürworter setzt auf die "Space Frontier" der KI

Schon bevor viele von KI hörten, setzte Tony Wang auf die NVIDIA-Aktie. Nun nimmt der Fondsmanager seine nächste strategische Wette ins Visier. Zur Nachricht

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

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