Die wichtigsten 10 Fakten für Anleger am Dienstag

10 vor 9

18.08.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX schwächer erwartet

Der DAX tendiert vorbörslich zeitweise leicht im Minus.

2. Börsen in Fernost in Rot

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise mit einem kräftigen Minus von 2,11 Prozent bei 67.758,13 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,39 Prozent auf 3.967,09 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng derweil 0,69 Prozent auf 25.278,32 Einheiten ab.

3. Alphabet-Aktie: Google kauft riesiges Spirit-Datenpaket für KI-Training

Google hat sich zum Training Künstlicher Intelligenz ein riesiges Datenpaket des pleitegegangenen US-Billigfliegers Spirit Airlines gesichert. Zur Nachricht

Werbung

4. HHLA-Aktie: Warnstreik legt Hamburger Hafen für 24 Stunden lahm

Im Hamburger Hafen hat in der Nacht ein 24-stündiger Warnstreik begonnen. Das teilte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mit. Hintergrund des Warnstreiks sind Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS). Zur Nachricht

5. Henkel-Aktie: US-Gericht stoppt Übernahme von Liquid Nails

Ein US-Gericht hat dem Antrag der US-Wettbewerbsbehörde FTC stattgegeben, Henkel an dem Erwerb des US-Unternehmens Liquid Nails zu hindern. Liquid Nails ist ein Konkurrent von Henkels Bauklebstoffmarke Loctite. Zur Nachricht

6. Generali-Aktie: JPMorgan stuft nach starkem Kursanstieg auf "Neutral" ab

Werbung

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali von 44 auf 46 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrem starken Kursanstieg aber von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Zur Nachricht

7. Beiersdorf-Aktie: Jefferies wird vorsichtiger und senkt Kursziel

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 81 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Zur Nachricht

8. Shein-Aktie: Vor IPO in Hongkong drücken Zölle auf Wachstum und Gewinn

Shein wirbt bereits bei Investoren um Kapital, doch Zölle in den USA und der EU stellen das bisherige Geschäftsmodell infrage. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise ziehen erneut an. So verteuerte sich der WTI um 0,74 auf 85,24 Dollar, während Brent um 0,74 auf 91,54 Dollar stieg.

10. Euro verliert zum Dollar leicht

Der Euro kostet am Morgen 1,1569 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag.