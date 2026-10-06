Die wichtigsten 10 Fakten für Anleger am Dienstag

10 vor 9

06.10.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX vor festerem Start

Der DAX bewegt sich am Dienstag vorbörslich auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost im Plus

Der Nikkei 225 notiert am Dienstag zeitweise 0,79 Prozent im Plus bei 70.498,38 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ruhte der Handel auch am Dienstag, vergangenen Mittwoch hatte der Shanghai Composite 0,31 Prozent auf 3.842,20 Zähler gewonnen.

Werbung

In Hongkong notiert der Hang Seng 0,78 Prozent höher bei 24.228,47 Zählern.

3. HENSOLDT-Aktie gefragt: Hochstufung auf 'Buy' durch Jefferies - Attraktiver Einstiegspunkt?

Das Analysehaus Jefferies hat HENSOLDT von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel unverändert belassen. Zur Nachricht

Werbung

4. Aktien von United Internet und 1&1 im Plus: Darlehensforderungen werden gegen neue Aktien getauscht

Der Mobilfunkanbieter 1&1 gibt knapp 35,4 Millionen neue Aktien aus, die ihr Mehrheitsaktionär United Internet komplett zeichnet. Zur Nachricht

5. BMW-Aktie: Jefferies kappt Kursziel - Einstufung 'Hold' bleibt bestehen

Jefferies hat das Kursziel für BMW gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Zur Nachricht

6. RWE-Aktie im Blick: Amprion sammelt Milliardensumme mit grünen Anleihen ein

Der mehrheitlich zum RWE-Konzern gehörende Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat für 1,5 Milliarden Euro grüne Anleihen am Finanzmarkt platziert. Zur Nachricht

7. Nordex-Aktie im Fokus: Weitere Aufträge über 228 Megawatt gesichert

Der Windturbinenbauer Nordex hat weitere Aufträge in Europa erhalten. Zur Nachricht

8. Analyst erklärt: Diese KI-Chip-Aktien sind „spottbillig“ - Chance für Anleger?

Mizuho-Spezialist Jordan Klein sieht nach den starken Quartalszahlen von Micron weiterhin erhebliches Potenzial bei Speicher- und Halbleiteraktien. Zur Nachricht

9. Ölpreise mit kleinem Plus

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel nach den Verlusten am Vorabend wieder etwas an Boden gutgemacht. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember stieg zuletzt um gut ein halbes Prozent auf 100,89 US-Dollar.

10. Euro im Fokus

Der Euro notiert am Morgen zeitweise bei 1,1215 US-Dollar.