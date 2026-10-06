DAX 25.254 +0,1%ESt50 6.242 +0,1%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,72 ±0,0%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.093 -0,4%Euro 1,1210 -0,1%Öl 99,6 -0,7%Gold 4.130 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
10 vor 9

Die wichtigsten 10 Fakten für Anleger am Dienstag

Die wichtigsten 10 Fakten für Anleger am Dienstag

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
99.57 USD -0.75 USD -0.75 %
News
Ölpreis (WTI)
88.43 USD -1.00 USD -1.12 %
News
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1.12 USD 0.00 USD -0.18 %
Charts | News
USD/EUR (US-Dollar-Euro)
0.89 EUR 0.00 EUR 0.17 %
Charts | News
Indizes
DAX 40
25,254.21 EUR 23.01 EUR 0.09 %
News | Analysen
Hang Seng
24,040.34 HKD 68.05 HKD 0.28 %
News | Analysen
Nikkei 225
70,683.98 JPY 737.12 JPY 1.05 %
News | Analysen
Shanghai Composite
3,842.19 CNY 11.74 CNY 0.31 %
News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Werbung

1. DAX vor festerem Start

Der DAX bewegt sich am Dienstag vorbörslich auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost im Plus

Der Nikkei 225 notiert am Dienstag zeitweise 0,79 Prozent im Plus bei 70.498,38 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ruhte der Handel auch am Dienstag, vergangenen Mittwoch hatte der Shanghai Composite 0,31 Prozent auf 3.842,20 Zähler gewonnen.

Werbung

In Hongkong notiert der Hang Seng 0,78 Prozent höher bei 24.228,47 Zählern.

3. HENSOLDT-Aktie gefragt: Hochstufung auf 'Buy' durch Jefferies - Attraktiver Einstiegspunkt?

Das Analysehaus Jefferies hat HENSOLDT von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel unverändert belassen. Zur Nachricht

Werbung

4. Aktien von United Internet und 1&1 im Plus: Darlehensforderungen werden gegen neue Aktien getauscht

Der Mobilfunkanbieter 1&1 gibt knapp 35,4 Millionen neue Aktien aus, die ihr Mehrheitsaktionär United Internet komplett zeichnet. Zur Nachricht

5. BMW-Aktie: Jefferies kappt Kursziel - Einstufung 'Hold' bleibt bestehen

Jefferies hat das Kursziel für BMW gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Zur Nachricht

6. RWE-Aktie im Blick: Amprion sammelt Milliardensumme mit grünen Anleihen ein

Der mehrheitlich zum RWE-Konzern gehörende Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat für 1,5 Milliarden Euro grüne Anleihen am Finanzmarkt platziert. Zur Nachricht

7. Nordex-Aktie im Fokus: Weitere Aufträge über 228 Megawatt gesichert

Der Windturbinenbauer Nordex hat weitere Aufträge in Europa erhalten. Zur Nachricht

8. Analyst erklärt: Diese KI-Chip-Aktien sind „spottbillig“ - Chance für Anleger?

Mizuho-Spezialist Jordan Klein sieht nach den starken Quartalszahlen von Micron weiterhin erhebliches Potenzial bei Speicher- und Halbleiteraktien. Zur Nachricht

9. Ölpreise mit kleinem Plus

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel nach den Verlusten am Vorabend wieder etwas an Boden gutgemacht. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember stieg zuletzt um gut ein halbes Prozent auf 100,89 US-Dollar.

10. Euro im Fokus

Der Euro notiert am Morgen zeitweise bei 1,1215 US-Dollar.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.