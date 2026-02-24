DAX24.907 -0,3%Est506.094 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2000 -3,5%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.747 -1,8%Euro1,1789 ±0,0%Öl71,59 +0,1%Gold5.175 -1,0%
10 vor 9

Die wichtigsten 10 Fakten für Anleger am Dienstag - Lucid & AMC publizieren Bilanzen

24.02.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Aktien von Lucid und AMC vor Zahlen an der Wall Street unter Beobachtung | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX ohne große Ausschläge erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio notiert der Nikkei 225 am gegen 07:00 MEZ 0,90 Prozent im Plus bei 57.337,64 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,86 Prozent auf 4.117,20 Zähler.

In Hongkong geht es derweil abwärts. Der Hang Seng verliert 2,14 Prozent auf 26.502,16 Zähler.

3. Novo Nordisk-Aktie: Deutsche Bank Research streicht Kaufvotum und kappt Kursziel

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach dem Studien-Misserfolg von Cagrisema gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Zur Nachricht

4. Bayer-Aktie tiefer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung

Die Bayer AG verklagt Johnson & Johnson (J&J) und deren Sparte Janssen Biotech wegen mutmaßlich irreführender Werbung zu einer Prostatakrebstherapie. Zur Nachricht

5. FMC-Aktie: Neues Dialysegerät dürfte Bilanz von Fresenius Medical Care 2026 belasten

Nach einem Gewinnsprung 2025 dürfte sich die Dynamik beim Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) deutlich verlangsamen. Zur Nachricht

6. Bilanzsaison geht weiter: Zahlen von Lucid und AMC auf der Agenda

Wenn der offizielle Handel an der Wall Street beendet ist, dürfte sich die Aufmerksamkeit der Anleger unter anderem auf Lucid und AMC richten, welche ihre Bücher zur Einsicht öffnen. Was Analysten erwarten 7. FedEx-Aktie im Fokus: Unternehmen fordert Rückerstattung von Trump-Zöllen

Der US-Logistikkonzern FedEx dringt mit einer Klage gegen die Regierung von Präsident Donald Trump auf eine Rückerstattung bereits gezahlter Zölle. Zur Nachricht

8. VW-Aktie fester: Lamborghini verwirft Pläne für vollelektrischen Sportwagen

Lamborghini hat Pläne zum Bau eines vollelektrischen Sportwagens zu den Akten gelegt. Das Unternehmen wird sich laut Mitteilung stattdessen auf Hybride konzentrieren. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise legen am Dienstag zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Dienstag zeitweise 72,92 US-Dollar. Das waren 42 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 47 Cent auf 67,78 Dollar.

10. Euro wenig bewegt

Der Euro notiert am Dienstag zeitweise bei1,1780 US-Dollar.

