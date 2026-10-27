Die wichtigsten 10 Fakten für Anleger am Dienstag - PayPal-Bilanz und BigBear.ai-Zahlen voraus
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX etwas tiefer erwartet
Der DAX gibt rund eine Stunde vor Handelsstart rund 0,3 Prozent auf 25.330,00 Punkte ab.
2. Börsen in Fernost uneins
Der Nikkei 225 steigt 1,73 Prozent auf 63.268,37 Indexpunkte.
Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,53 Prozent tiefer bei 3.678,00 Zählern.
In Hongkong fällt daneben der Hang Seng 0,66 Prozent auf 23.059,70 Punkte.
3. Porsche-Aktie: Sportwagenbauer bestätigt Ausblick nach starken neun Monaten
Porsche hat in den ersten neun Monaten angesichts rückläufiger Autoverkäufe weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Zur Nachricht
4. Bilanzen von PayPal und BigBear.ai rücken an Wall Street in Fokus
Heute legen an der US-Börse PayPal und BigBear.ai ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Ausblicke, Termine und Ergebnisse
5. Microsoft-Aktie stabil: Rund 60.000 Angestellte erhalten Abfindungsangebot
Der Software-Riese Microsoft hat rund 60.000 Mitarbeitern angeboten, das Unternehmen freiwillig mit einer Abfindung zu verlassen. Zur Nachricht
6. CANCOM-Aktie sackt ab: IT-Dienstleister kappt Umsatzprognose für 2026 - weiter Kaufzurückhaltung
Der IT-Dienstleister CANCOM hat wegen der weiter anhaltenden Kaufzurückhaltung seine Umsatzprognose für 2026 gesenkt. Zur Nachricht
7. Hypoport-Aktie gefragt: Finanzdienstleister überzeugt mit höherem Gewinn
Der Finanzdienstleister Hypoport hat im dritten Quartal mehr verdient als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Zur Nachricht
8. VW-Aktie im Blick: Zukunft um Zwickauer Werk noch unklar - Kretschmer schlägt Plan B vor
Im Ringen um die Zukunft des Zwickauer VW-Werkes wächst der Druck auf Gewerkschaft und Betriebsrat zu Zugeständnissen. Zur Nachricht
9. Ölpreise im Rückwärtsgang
Die Ölpreise sind am Dienstag nach einem kräftigen Anstieg am frühen Abend des Vortags etwas zurückgekommen.
10. Euro etwas leichter
Der Euro zeigt sich gegenüber dem US-Dollar am Dienstagmorgen etwas schwächer.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ölpreis (Brent)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ölpreis (Brent)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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