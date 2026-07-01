10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX schwächer erwartet

Der DAX dürfte seine jüngste Rekordjagd zunächst unterbrechen. Am Dienstag wird er mit Verlusten erwartet.

2. Börsen in Fernost schwächer

In Tokio fällt der Nikkei 225 zeitweise um 1,91 Prozent auf 68.402,90 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es daneben für den Shanghai Composite 1,09 Prozent abwärts auf 3.997,00 Zähler.

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Der Hang Seng verliert hingegen 0,34 Prozent auf 23.535,59 Einheiten.

Besonders unter Druck gerät der KOSPI: Hier ist zeitweise ein Minus von 5,27 Prozent auf 7.627,34 Punkte zu sehen.

3. Samsung-Aktie schwach: Rekordzahlen sorgen für Gewinnmitnahmen - auch SK hynix gibt kräftig nach

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Samsung steuert im Zuge des anhaltenden KI-Booms weiter auf Rekordkurs - und verdiente im zweiten Quartal so viel wie nie zuvor. Zur Nachricht

4. Historischer Milliardenauftrag: Kanada setzt auf TKMS-U-Boote - Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT im Blick

Kanada setzt bei der Erneuerung seiner U-Boot-Flotte auf eine milliardenschwere Kooperation mit Deutschland und Norwegen. Zur Nachricht

5. BP-Aktie im Fokus: Verkauf von Bay-du-Nord-Anteilen an Equinor besiegelt

BP verkauft seinen Anteil am Öl-Explorationsprojekt Bay du Nord vor der kanadischen Küste an Projektpartner Equinor. Zur Nachricht

6. SpaceX in den NASDAQ 100 aufgenommen: So reagiert die Aktie

Die Aktie des Raumfahrt- und KI-Konzerns SpaceX ist ab dem heutigen Dienstag im NASDAQ 100 notiert. Das hatte die Nasdaq am 26. Juni in New York mitgeteilt. Zur Nachricht

7. Knorr-Bremse-Aktie trotzdem im Minus: Analyst sieht weiteres Potenzial und passt Kursziel an

Ein Experte zeigt sich für die Aktie von Knorr-Bremse optimistischer und hebt sein Kursziel moderat an. Zur Nachricht

8. Infineon-Aktie im Fokus: US-Importverbot für Innoscience-GaN-Chips durchgesetzt

Das chinesische Halbleiterunternehmen Innoscience darf bestimmte Chips auf Galliumnitrit-Basis nicht mehr in die USA einführen. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen etwas an

Die Ölpreise legen nach Berichten über einen Angriff auf einen Öltanker moderat zu.

10. Euro etwas leichter

Der Euro verliert zum US-Dollar etwas an Boden.